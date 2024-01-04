Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 січня

Одесити біля морського узбережжя. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна погода, водночас на регіон насувається циклон Vanja, який принесе морози. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви південно-західного вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +7...+8 °C, вдень +9...+11 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +1...+4 °C, вдень +7...+10 °C.

На автошляхах області вночі місцями димка, 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні, 4 січня, на українців очікує хмарна погода. При цьому синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища, пов'язані з потеплінням.