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На Одещину насувається циклон Vanja — якою буде погода

4 січня 2024 06:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 січня
Одесити біля морського узбережжя. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 4 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна погода, водночас на регіон насувається циклон Vanja, який принесе морози. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви південно-західного вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +7...+8 °C, вдень +9...+11 °C. 
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +1...+4 °C, вдень +7...+10 °C.
  • На автошляхах області вночі місцями димка, 1-2 км. 
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні, 4 січня, на українців очікує хмарна погода. При цьому синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища, пов'язані з потеплінням. 

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