Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 января.

На Одесчину надвигается циклон Vanja – какой будет погода
4 января 2024 06:48
Одесситы у морского побережья. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 4 января, в Одессе будет облачная погода, в то же время на регион надвигается циклон Vanja, который принесет морозы. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы юго-западного ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +7...+8 °C, днем +9...+11 °C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +1...+4°C, днем +7...+10°C.
- На дорогах области ночью местами дымка, 1-2 км.
Погода в Украине
Сегодня, 4 января, украинцев ожидает облачная погода. При этом синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях, связанных с потеплением.
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