Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 января.

Одесситы у морского побережья. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 января, в Одессе будет облачная погода, в то же время на регион надвигается циклон Vanja, который принесет морозы. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы юго-западного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +7...+8 °C, днем +9...+11 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +1...+4°C, днем +7...+10°C.

На дорогах области ночью местами дымка, 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня, 4 января, украинцев ожидает облачная погода. При этом синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях, связанных с потеплением.