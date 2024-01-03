Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

Дівчата переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики в кінці дня прогнозують прояснення та невеличкий дощ. Водночас туман нарешті покине місто.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний 9-14 м/с.

Температура вночі +4...+5 °С, вдень +7...+8 °С.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний 9-14 м/с.

Температура вночі +1...+5 °С, вдень +6...+9 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

3 січня у західних областях очікується дощ. На Волині та Рівненщині з мокрим снігом, вдень +4...+8 °C, на північному заході — близько нуля.

У північних областях буде мокрий сніг, вночі -3...-8 °C, на Чернігівщині та Сумщині місцями до -12 °C, вдень близько нуля, на Чернігівщині та Сумщині до -3...-5 °C.

У центральних областях — дощ та мокрий сніг. Вночі -3...+3 °C, вдень +2...+4 °C. Лише на Полтавщині на 2-4 градуси буде холодніше.

У східних областях мокрий сніг та дощ ближче до вечора чи вже аж у ніч на 4 січня. Холодніше на Харківщині, до "мінусів", на Донеччині та Луганщині — близько нуля.