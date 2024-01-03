Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі arrow

Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

3 січня 2024 06:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
Дівчата переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 3 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики в кінці дня прогнозують прояснення та невеличкий дощ. Водночас туман нарешті покине місто. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-західний 9-14 м/с.
  • Температура вночі +4...+5 °С, вдень +7...+8 °С.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер південно-західний 9-14 м/с.
  • Температура вночі +1...+5 °С, вдень +6...+9 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

 

Погода в Україні

3 січня у західних областях очікується дощ. На Волині та Рівненщині з мокрим снігом, вдень +4...+8 °C, на північному заході — близько нуля.

У північних областях буде мокрий сніг, вночі -3...-8 °C, на Чернігівщині та Сумщині місцями до -12 °C, вдень близько нуля, на Чернігівщині та Сумщині до -3...-5 °C.

У центральних областях — дощ та мокрий сніг. Вночі -3...+3 °C, вдень +2...+4 °C. Лише на Полтавщині на 2-4 градуси буде холодніше.

У східних областях мокрий сніг та дощ ближче до вечора чи вже аж у ніч на 4 січня. Холодніше на Харківщині, до "мінусів", на Донеччині та Луганщині — близько нуля.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі