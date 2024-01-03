Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе arrow

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе

3 января 2024 06:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
Девушки переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 3 января, в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики в конце дня прогнозируют прояснение и дождь. В то же время туман наконец-то покинет город.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +4...+5°С, днем +7...+8°С.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +1...+5°С, днем +6...+9°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

 

Погода в Украине

3 января в западных областях ожидается дождь. В Волынской и Ровенской областях с мокрым снегом, днем +4...+8 °C, на северо-западе — около нуля.

В северных областях будет мокрый снег, ночью -3...-8°C, в Черниговской и Сумской местами до -12°C, днем около нуля, в Черниговской и Сумской до -3...-5°C.

В центральных областях дождь и мокрый снег. Ночью -3...+3°C, днем +2...+4°C. Только в Полтавской области на 2-4 градуса будет холоднее.

В восточных областях мокрый снег и дождь ближе к вечеру или уже в ночь на 4 января. Холоднее на Харьковщине, до "минусов", Донетчине и Луганщине — около нуля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

20 декабря 2023

14:33 В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно

Актуальное по теме