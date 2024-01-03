Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе

Девушки переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 3 января, в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики в конце дня прогнозируют прояснение и дождь. В то же время туман наконец-то покинет город.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +4...+5°С, днем +7...+8°С.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +1...+5°С, днем +6...+9°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

3 января в западных областях ожидается дождь. В Волынской и Ровенской областях с мокрым снегом, днем +4...+8 °C, на северо-западе — около нуля.

В северных областях будет мокрый снег, ночью -3...-8°C, в Черниговской и Сумской местами до -12°C, днем около нуля, в Черниговской и Сумской до -3...-5°C.

В центральных областях дождь и мокрый снег. Ночью -3...+3°C, днем +2...+4°C. Только в Полтавской области на 2-4 градуса будет холоднее.

В восточных областях мокрый снег и дождь ближе к вечеру или уже в ночь на 4 января. Холоднее на Харьковщине, до "минусов", Донетчине и Луганщине — около нуля.