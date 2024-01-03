Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
Сегодня, 3 января, в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики в конце дня прогнозируют прояснение и дождь. В то же время туман наконец-то покинет город.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +4...+5°С, днем +7...+8°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +1...+5°С, днем +6...+9°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, 1-2 км.
Погода в Украине
3 января в западных областях ожидается дождь. В Волынской и Ровенской областях с мокрым снегом, днем +4...+8 °C, на северо-западе — около нуля.
В северных областях будет мокрый снег, ночью -3...-8°C, в Черниговской и Сумской местами до -12°C, днем около нуля, в Черниговской и Сумской до -3...-5°C.
В центральных областях дождь и мокрый снег. Ночью -3...+3°C, днем +2...+4°C. Только в Полтавской области на 2-4 градуса будет холоднее.
В восточных областях мокрый снег и дождь ближе к вечеру или уже в ночь на 4 января. Холоднее на Харьковщине, до "минусов", Донетчине и Луганщине — около нуля.
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