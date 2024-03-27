Курортний сезон в Одесі — коли відкриють пляжі

Люди гуляють біля морі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеська ОВА не проти відкрити пляжний сезон цього року, але лише за відповідних військових та погодних умов. Так, пляжі міста планують ретельно обстежити та обладнати усім необхідним для безпечного відпочинку.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Умови для відкриття сезону

За словами Олега Кіпера, пляжі Одеси потрібно буде ретельно дослідити. За умов безпечної ситуації в місцях відпочинку — їх відкриють для відвідувачів та дозволять купатися у морі.

"Якщо цього року буде військова і погодна ситуація дозволяти оздоровитися людям на морі, ми будемо намагатися для цього все зробити у безпечних місцях", — зазначив Очільник ОВА.

Безпека у приоритеті

Минулого року були випадки загибелі людей на закритих пляжах Одеської області. За словами Олега Кіпера, саме тому дуже важливо дотримуватись заборон у купанні та зведення огорож навколо необстежених зон.

"Саме тому ми підняли минулого року питання необхідності обстеження пляжів, зведення навколо них якихось огороджень, щоби міна не запливала", — прокоментував він.

Нагадаємо, що в Одесу поступово приходить весна та дні стають тепліші та довші. Майже кожного дня містяни виходять прогулятися біля прибережної зони, аби подихати свіжим повітрям та насолодитися Чорним морем.