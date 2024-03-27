Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Курортний сезон в Одесі — коли відкриють пляжі arrow

Курортний сезон в Одесі — коли відкриють пляжі

27 березня 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Курортний сезон в Одесі — коли відкриють пляжі
Люди гуляють біля морі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеська ОВА не проти відкрити пляжний сезон цього року, але лише за відповідних військових та погодних умов. Так, пляжі міста планують ретельно обстежити та обладнати усім необхідним для безпечного відпочинку.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Умови для відкриття сезону

За словами Олега Кіпера, пляжі Одеси потрібно буде ретельно дослідити. За умов безпечної ситуації в місцях відпочинку — їх відкриють для відвідувачів та дозволять купатися у морі. 

"Якщо цього року буде військова і погодна ситуація дозволяти оздоровитися людям на морі, ми будемо намагатися для цього все зробити у безпечних місцях", — зазначив Очільник ОВА.

Безпека у приоритеті

Минулого року були випадки загибелі людей на закритих пляжах Одеської області. За словами Олега Кіпера, саме тому дуже важливо дотримуватись заборон у купанні та зведення огорож навколо необстежених зон. 

"Саме тому ми підняли минулого року питання необхідності обстеження пляжів, зведення навколо них якихось огороджень, щоби міна не запливала", — прокоментував він.

Нагадаємо, що в Одесу поступово приходить весна та дні стають тепліші та довші. Майже кожного дня містяни виходять прогулятися біля прибережної зони, аби подихати свіжим повітрям та насолодитися Чорним морем.

Одеса
відпочинок
Чорне море
пляж
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом