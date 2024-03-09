Хтось відпочиває, а хтось уже готується до відкриття сезону — на пляжах Одеси сьогодні людно
В Одесу поступово приходить весна: дні стають тепліші та довші. Сьогодні з самого ранку над містом яскраво світить сонце, і містяни традиційно вийшли до моря, аби подихати свіжим повітрям та насолодитися вихідним.
Кореспондент Новини.LIVE теж побував на набережній і зафільмував відпочинок одеситів.
Відпочинок біля моря
На узбережжі Одеси у суботу, 9 березня, людно. Стовпчик термометра показує 10 градусів тепла, проте біля моря завдяки штилю та лагідним променям сонця ще тепліше.
Не поспішаючи, одесити та гості міста гуляють біля моря цілими сім'ями: п'ють каву, годують чайок, грають зі своїми чотирилапими. Дехто уже навіть відкрив сезон пікніків.
Чимало людей відпочивають і на самому пляжі, розстеливши покривало насолоджуються сонячними променями. Поряд діти зводять пісочні вежі.
Погода сьогодні радує сонячним небом та плюсовою температурою і любителів велосипедної їзди. На Трасі здоров’я таких вдосталь.
Підготовка до пляжного сезону
А поки Одеса заряджається енергією та гарним настроєм біля моря, на 13 й станції Великого Фонтану уже почали готуватися до пляжного сезону. Робочі монтують металевий каркас. Скоріш за все, потім його будуть накривати дерев’яними настилами, оскільки пляжу на цій ділянці майже немає. Весь пісок "з’їло" море.
Нагадаємо, у неділю, 10 березня, на українців очікує потепління. Температура повітря в різних областях складатиме від +5 до +10 °C. Але уже наступного тижня побільшає опадів. Оскільки температура повітря буде переважно низькою, то й дощ переходитиме подекуди в мокрий сніг.
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