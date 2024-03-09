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Кто-то отдыхает, а кто-то уже готовится к открытию сезона — на пляжах Одессы сегодня людно

9 марта 2024 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Кто-то отдыхает, а кто-то уже готовится к открытию сезона — на пляжах Одессы сегодня людно
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессу постепенно приходит весна: дни становятся более теплыми и длинными. Сегодня с самого утра над городом ярко светит солнце и горожане традиционно вышли к морю, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться выходным.

Корреспондент Новини.LIVE тоже побывал на набережной и снял отдых одесситов.

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Отдых у моря

На побережье Одессы в субботу, 9 марта, многолюдно. Столбик термометра показывает 10 градусов тепла, однако у моря благодаря штилю и ласковым лучам солнца еще теплее.

Кто отдыхает, а кто уже готовится к открытию сезона — на пляжах Одессы сегодня людно - фото 2
Одесситы гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
Кто отдыхает, а кто уже готовится к открытию сезона — на пляжах Одессы сегодня людно - фото 1
Люди вышли на побережье. Фото: Новини.LIVE

Не спеша, одесситы и гости города гуляют у моря по целым семьям: пьют кофе, кормят чаек, играют со своими четырехлапыми. Некоторые уже даже открыли сезон пикников.

Кто отдыхает, а кто уже готовится к открытию сезона — на пляжах Одессы сегодня людно - фото 3
Люди собрались на пикник. Фото: Новини.LIVE

Многие отдыхают и на самом пляже, расстелив покрывало наслаждающимися солнечными лучами. Рядом дети возводят песочные башни.

Кто отдыхает, а кто уже готовится к открытию сезона — на пляжах Одессы сегодня людно - фото 4
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Погода сегодня радует солнечным небом и плюсовой температурой любителей велосипедной езды. На Трассе здоровья таких достаточно.

Кто отдыхает, а кто уже готовится к открытию сезона — на пляжах Одессы сегодня людно - фото 5
Велосипедисты на Трассе здоровья. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к пляжному сезону

А пока Одесса заряжается энергией и хорошим настроением у моря, на 13-й станции Большого Фонтана уже начали готовиться к пляжному сезону. Рабочие монтируют металлический каркас. Скорее всего, потом его будут накрывать деревянными настилами, поскольку пляжа на этом участке почти нет. Весь песок "съело" море.

Кто отдыхает, а кто уже готовится к открытию сезона — на пляжах Одессы сегодня людно - фото 6
Монтажные работы на одном из пляжей. Фото: Новини.LIVE
Кто отдыхает, а кто уже готовится к открытию сезона — на пляжах Одессы сегодня людно - фото 7
Море и песок. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в воскресенье, 10 марта, украинцев ожидает потепление. Температура воздуха в разных областях составит от +5 до +10 °C. Но уже на следующей неделе станет больше осадков. Так как температура воздуха будет преимущественно низкой, то и дождь будет переходить кое-где в мокрый снег.

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