Кто-то отдыхает, а кто-то уже готовится к открытию сезона — на пляжах Одессы сегодня людно

Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

В Одессу постепенно приходит весна: дни становятся более теплыми и длинными. Сегодня с самого утра над городом ярко светит солнце и горожане традиционно вышли к морю, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться выходным.

Корреспондент Новини.LIVE тоже побывал на набережной и снял отдых одесситов.

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Отдых у моря

На побережье Одессы в субботу, 9 марта, многолюдно. Столбик термометра показывает 10 градусов тепла, однако у моря благодаря штилю и ласковым лучам солнца еще теплее.

Одесситы гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

Люди вышли на побережье. Фото: Новини.LIVE

Не спеша, одесситы и гости города гуляют у моря по целым семьям: пьют кофе, кормят чаек, играют со своими четырехлапыми. Некоторые уже даже открыли сезон пикников.

Люди собрались на пикник. Фото: Новини.LIVE

Многие отдыхают и на самом пляже, расстелив покрывало наслаждающимися солнечными лучами. Рядом дети возводят песочные башни.

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Погода сегодня радует солнечным небом и плюсовой температурой любителей велосипедной езды. На Трассе здоровья таких достаточно.

Велосипедисты на Трассе здоровья. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к пляжному сезону

А пока Одесса заряжается энергией и хорошим настроением у моря, на 13-й станции Большого Фонтана уже начали готовиться к пляжному сезону. Рабочие монтируют металлический каркас. Скорее всего, потом его будут накрывать деревянными настилами, поскольку пляжа на этом участке почти нет. Весь песок "съело" море.

Монтажные работы на одном из пляжей. Фото: Новини.LIVE

Море и песок. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в воскресенье, 10 марта, украинцев ожидает потепление. Температура воздуха в разных областях составит от +5 до +10 °C. Но уже на следующей неделе станет больше осадков. Так как температура воздуха будет преимущественно низкой, то и дождь будет переходить кое-где в мокрый снег.