Кто-то отдыхает, а кто-то уже готовится к открытию сезона — на пляжах Одессы сегодня людно
В Одессу постепенно приходит весна: дни становятся более теплыми и длинными. Сегодня с самого утра над городом ярко светит солнце и горожане традиционно вышли к морю, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться выходным.
Корреспондент Новини.LIVE тоже побывал на набережной и снял отдых одесситов.
Отдых у моря
На побережье Одессы в субботу, 9 марта, многолюдно. Столбик термометра показывает 10 градусов тепла, однако у моря благодаря штилю и ласковым лучам солнца еще теплее.
Не спеша, одесситы и гости города гуляют у моря по целым семьям: пьют кофе, кормят чаек, играют со своими четырехлапыми. Некоторые уже даже открыли сезон пикников.
Многие отдыхают и на самом пляже, расстелив покрывало наслаждающимися солнечными лучами. Рядом дети возводят песочные башни.
Погода сегодня радует солнечным небом и плюсовой температурой любителей велосипедной езды. На Трассе здоровья таких достаточно.
Подготовка к пляжному сезону
А пока Одесса заряжается энергией и хорошим настроением у моря, на 13-й станции Большого Фонтана уже начали готовиться к пляжному сезону. Рабочие монтируют металлический каркас. Скорее всего, потом его будут накрывать деревянными настилами, поскольку пляжа на этом участке почти нет. Весь песок "съело" море.
Напомним, в воскресенье, 10 марта, украинцев ожидает потепление. Температура воздуха в разных областях составит от +5 до +10 °C. Но уже на следующей неделе станет больше осадков. Так как температура воздуха будет преимущественно низкой, то и дождь будет переходить кое-где в мокрый снег.
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