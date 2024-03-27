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Курортный сезон в Одессе — когда откроют пляжи

27 марта 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Курортный сезон в Одессе — когда откроют пляжи
Люди гуляют у моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесская ОВА не прочь открыть пляжный сезон в этом году, но только при соответствующих военных и погодных условиях. Так, пляжи города планируют тщательно обследовать и оборудовать всем необходимым для безопасного отдыха.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Условия для открытия сезона

По словам Олега Кипера, пляжи Одессы придется тщательно исследовать. При безопасной ситуации в местах отдыха — их откроют для посетителей и позволят купаться в море.

"Если в этом году будет военная и погодная ситуация позволять оздоровиться людям на море, мы будем пытаться для этого все сделать в безопасных местах" , — отметил Глава ОВА.

Безопасность в приоритете

В прошлом году были случаи гибели людей на закрытых пляжах Одесской области. По словам Олега Кипера, именно поэтому очень важно соблюдать запреты в купании и возведении заборов вокруг необследованных зон.

"Именно поэтому мы подняли в прошлом году вопрос необходимости обследования пляжей, возведение вокруг них каких-то ограждений, чтобы мина не заплывала" , — прокомментировал он.

Напомним, что в Одессу постепенно приходит весна и дни становятся теплее и длиннее. Почти каждый день горожане выходят прогуляться у прибрежной зоны, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться Черным морем.

Одесса
отдых
Черное море
пляж
Одесская область
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