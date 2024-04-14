Кто-то купается, а кто-то занимается рыбалкой — на одесском побережье сегодня многолюдно

Люди на пирсе. Фото: Новини.LIVE

Лето еще не пришло, а горожане уже массово вышли на отдых на побережье. Обычно в апреле все пляжи Одессы еще достаточно пусты, но в этом году, даже несмотря на опасность подрыва мин, здесь уже яблоку негде упасть.

Корреспонденты Новости.LIVE посетили побережье и сняли отдых одесситов.

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Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Теплый апрель в Одессе

Несмотря на то, что только середина апреля, в Одессе температура воздуха уже переваливает далеко за +20 °С, и это в тени, а на солнце и выше. Одесситы не теряют даром время и уже открыли пляжный сезон. На Ланжероне сегодня людно и шумно, дети играют в песке и строят башни.

Дети играют песке. Фото: Новини.LIVE

Кто-то загорает, кто-то вышел на прогулку с собакой, некоторые даже заходят купаться. А есть здесь и заядлые рыбаки, которые соскучились по черноморским бычкам, мидиям и рапанам.

Мужчина ловит рыбу. Фото: Новини.LIVE

Люди купаются. Фото: Новини.LIVE

На набережной уже работают все кафе. Кое-кто из отдыхающих просто пришел насладиться морским воздухом и прохладительными напитками.

Одесситы загорают. Фото: Новини.LIVE

Пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Открытие пляжного сезона в Одессе: что известно

Напомним, Одесская ОВА не прочь открыть пляжный сезон в этом году, но только при соответствующих военных и погодных условиях. Так, пляжи города планируют тщательно обследовать и оборудовать всем необходимым для безопасного отдыха.

Также мы писали, что пляж Ланжерон в Одессе вошел в лучшие пляжи мира. В списке самых привлекательных для пляжного отдыха мест он занял 27-ю строчку из 100.