В одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж

Квітка магнолії. Фото: Новини.LIVE

В Одесі розпочали цвісти магнолії. Перші квіти з’явилися в одеській Аркадії, нині там уже розквітли обидва дерева, які були висаджені після реконструкції алеї. З того часу, ці рослини стали символом весни та завойовують популярність в одеситів.

Журналісти Новини.LIVE побували на прогулянці на головній туристичній алеї міста й зафільмували цвітіння магнолії.

Читайте також:

Дерево магнолії. Фото: Новини.LIVE

В Одесі цвіте магнолія

При вході в Аркадію на центральній алеї сьогодні дуже людно. Квіти дерев магнолії зачаровують своєю красою, тому одесити вишикувались в чергу, щоб сфотографувати цю красу.

Люди фотографують квіти. Фото: Новини.LIVE

Розквітлі дерева також можна побачити й недалеко біля атракціонів. Люди з усіх куточків міста збираються тут, щоб насолодитися чудовою погодою та природною красою.

Люди біля цвітіння магнолії. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що цвітіння магнолії в цьому році дуже раннє. Це пов’язано з високою температурою в південних регіонах України. На дворі сьогодні +20 °С і це в затінку, а на сонці й всі +25 °С. Тому одесити не втрачають нагоди вийти на прогулянку й насолодитися розквітлим містом.

В Одеській Аркадії людно. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про квіти магнолії

Магнолія, згідно з традиціями, уособлює чарівну красу весняного саду, яку вже давні часи високо цінували китайці. Упродовж століть вона символізувала чистоту та насолоду для імператора – сина Неба, у Пекіні. Подарунок магнолії від сина Неба розглядався як велика нагорода.

Квітка магнолії. Фото: Новини.LIVE

Одесити відкрили пляжний сезон

Додамо, що на узбережжі сьогодні теж багато людей. Одесити засмагають, а дехто навіть відкрив купальний сезон.

Люди купаються в морі. Фото: Новини.LIVE

Пірс на одеському пляжі. Фото: Новини.LIVE

Одеса квітне

Нагадаємо, в Одеській області зацвіла найстаріша груша в Україні. Дереву може бути декілька сотень років.

Також ми писали, що в Одесі розквіт парк Перемоги. На кожному кроці відчувається аромат нарцисів, крокусів, квітів фруктових дерев та інших рослин.