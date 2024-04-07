Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж arrow

В одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж

7 квітня 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж
Квітка магнолії. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі розпочали цвісти магнолії. Перші квіти з’явилися в одеській Аркадії, нині там уже розквітли обидва дерева, які були висаджені після реконструкції алеї. З того часу, ці рослини стали символом весни та завойовують популярність в одеситів. 

Журналісти Новини.LIVE побували на прогулянці на головній туристичній алеї міста й зафільмували цвітіння магнолії.

Читайте також:
В Одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж - фото 1
Дерево магнолії. Фото: Новини.LIVE

В Одесі цвіте магнолія

При вході в Аркадію на центральній алеї сьогодні дуже людно. Квіти дерев магнолії зачаровують своєю красою, тому одесити вишикувались в чергу, щоб сфотографувати цю красу.  

В Одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж - фото 2
Люди фотографують квіти. Фото: Новини.LIVE

Розквітлі дерева також можна побачити й недалеко біля атракціонів. Люди з усіх куточків міста збираються тут, щоб насолодитися чудовою погодою та природною красою.

В Одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж - фото 3
Люди біля цвітіння магнолії. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що цвітіння магнолії в цьому році дуже раннє. Це пов’язано з високою температурою в південних регіонах України. На дворі сьогодні +20 °С і це в затінку, а на сонці й всі +25 °С. Тому одесити не втрачають нагоди вийти на прогулянку й насолодитися розквітлим містом. 

В Одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж - фото 4
В Одеській Аркадії людно. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про квіти магнолії 

Магнолія, згідно з традиціями, уособлює чарівну красу весняного саду, яку вже давні часи високо цінували китайці. Упродовж століть вона символізувала чистоту та насолоду для імператора – сина Неба, у Пекіні. Подарунок магнолії від сина Неба розглядався як велика нагорода.

В Одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж - фото 5
Квітка магнолії. Фото: Новини.LIVE

Одесити відкрили пляжний сезон

Додамо, що на узбережжі сьогодні теж багато людей. Одесити засмагають, а дехто навіть відкрив купальний сезон.

В Одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж - фото 6
Люди купаються в морі. Фото: Новини.LIVE
В Одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж - фото 7
Пірс на одеському пляжі. Фото: Новини.LIVE

Одеса квітне

Нагадаємо, в Одеській області зацвіла найстаріша груша в Україні. Дереву може бути декілька сотень років.

Також ми писали, що в Одесі розквіт парк Перемоги. На кожному кроці відчувається аромат нарцисів, крокусів, квітів фруктових дерев та інших рослин.

Одеса
Одеська область
квіти
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку