В одесской Аркадии зацвели магнолии — фоторепортаж
В Одессе начали цвести магнолии. Первые цветы появились в одесской Аркадии, сейчас там уже расцвели оба дерева, которые были высажены после реконструкции аллеи. С тех пор эти растения стали символом весны и завоевывают популярность у одесситов.
Журналисты Новини.LIVE побывали на прогулке на главной туристической аллее города и сняли цветение магнолии.
В Одессе цветет магнолия
При входе в Аркадию на центральной аллее сегодня очень многолюдно. Цветы деревьев магнолии очаровывают своей красотой, поэтому одесситы выстроились в очередь, чтобы сфотографировать эту красоту.
Расцветшие деревья можно увидеть и недалеко возле аттракционов. Люди со всех уголков города собираются здесь, чтобы насладиться прекрасной погодой и красотой.
Отметим, что цветение магнолии в этом году очень раннее. Это связано с высокой температурой в южных регионах Украины. На дворе сегодня +20 °С и это в тени, а на солнце и все +25 °С. Поэтому одесситы не упускают возможность выйти на прогулку и насладиться расцветающим городом.
Что известно о цветах магнолии
Магнолия, согласно традициям, олицетворяет волшебную красоту весеннего сада, которую уже давно высоко ценили китайцы. На протяжении веков она символизировала чистоту и наслаждение для императора – сына Неба в Пекине. Подарок магнолии от сына Неба рассматривался как большая награда.
Одесситы открыли пляжный сезон
Добавим, что на побережье сегодня тоже много людей. Одесситы загорают, а некоторые даже открыли купальный сезон.
Одесса цветет
Напомним, в Одесской области зацвела старейшая груша в Украине. Дереву может быть несколько сотен лет.
Также мы писали, что в Одессе расцвет парк Победы. На каждом шагу ощущается аромат нарциссов, крокусов, цветов фруктовых деревьев и других растений.
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