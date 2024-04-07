В одесской Аркадии зацвели магнолии — фоторепортаж

Цветок магнолии. Фото: Новини.LIVE

В Одессе начали цвести магнолии. Первые цветы появились в одесской Аркадии, сейчас там уже расцвели оба дерева, которые были высажены после реконструкции аллеи. С тех пор эти растения стали символом весны и завоевывают популярность у одесситов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на прогулке на главной туристической аллее города и сняли цветение магнолии.

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Дерево магнолии. Фото: Новини.LIVE

В Одессе цветет магнолия

При входе в Аркадию на центральной аллее сегодня очень многолюдно. Цветы деревьев магнолии очаровывают своей красотой, поэтому одесситы выстроились в очередь, чтобы сфотографировать эту красоту.

Люди фотографируют цветы. Фото: Новини.LIVE

Расцветшие деревья можно увидеть и недалеко возле аттракционов. Люди со всех уголков города собираются здесь, чтобы насладиться прекрасной погодой и красотой.

Люди возле цветения магнолии. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что цветение магнолии в этом году очень раннее. Это связано с высокой температурой в южных регионах Украины. На дворе сегодня +20 °С и это в тени, а на солнце и все +25 °С. Поэтому одесситы не упускают возможность выйти на прогулку и насладиться расцветающим городом.

В Одесской Аркадии многолюдно. Фото: Новини.LIVE

Что известно о цветах магнолии

Магнолия, согласно традициям, олицетворяет волшебную красоту весеннего сада, которую уже давно высоко ценили китайцы. На протяжении веков она символизировала чистоту и наслаждение для императора – сына Неба в Пекине. Подарок магнолии от сына Неба рассматривался как большая награда.

Цветок магнолии. Фото: Новини.LIVE

Одесситы открыли пляжный сезон

Добавим, что на побережье сегодня тоже много людей. Одесситы загорают, а некоторые даже открыли купальный сезон.

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Пирс на одесском пляже. Фото: Новини.LIVE

Одесса цветет

Напомним, в Одесской области зацвела старейшая груша в Украине. Дереву может быть несколько сотен лет.

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