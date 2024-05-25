В Хаджибейском районе Одессы упал тополь — движение автомобилей затруднено

Упавший тополь. Фото: соцсети

В Одессе большой тополь рухнул прямо на проезжую часть. В настоящее время в Хаджибейском районе города движение машин сильно затруднено.

Об этом сообщают местные СМИ.

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В Одессе упало дерево

Известно, что дерево упало на улице И.Рабина возле АТБ. Сейчас движение в сторону Малиновского рынка полностью перекрыто. Этот участок можно объехать по Ивану и Юрию Липу и по Спартаковской. Коммунальщики вскоре уберут "зеленое препятствие" и возобновят движение.

Поваленные деревья в Одессе

Отметим, что в городе до сих пор есть большая проблема со старыми деревьями, часто падающими от ветра. Так, 21 апреля в Одессе из-за шторма произошел очередной древопад.

Также мы писали, что к лету озеленители коммунального предприятия "Горзелентрест" украсят город подвесными цветочными вазами. Всего планируют повесить 100 чаш в разных уголках Одессы. Подвесными цветочными вазами уже украсили Приморский бульвар, Думскую и Театральную площади и тому подобное. В основном это пеларгония, традесканция, аспарагус и другие виды.

В Одессе открыли для прогулки в центре города Стамбульский и Греческий парки, их можно посетить еще с 20 апреля.

Еще мы сообщали, что одесское коммунальное предприятие планирует приобрести новый трактор для корчевки пней в городе. На закупку техники хотят выделить более 5 миллионов гривен из бюджета.