Одесу влітку прикрасять підвісними вазами із квітами — деталі

Квіткові вази на театральній площі. Фото: ОМР

До літа озеленювачі спеціалісти комунального підприємства "Міськзелентрест" прикрасять місто підвісними квітковими вазами. Всього планують повісити 100 чаш у різних куточках Одеси.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Скільки квітів висадять

"Всього цьогоріч планується встановити 100 чаш вертикального озеленення в різних районах Одеси. Спеціально для цього в теплицях підприємства була заготовлена розсада квітів", — зазначили у відомстві.

Там також уточнили, що наразі підвісними квітковими вазами вже прикрасили Приморський бульвар, Думську і Театральну площі тощо. В основному це пеларгонії, традесканції, аспарагуса та інші види.

Висадка квітів в Одесі на клумбах

Нагадаємо, міські клумби Одеси незабаром зацвітуть новими барвами. На зміну весняним маргариткам, віолам, незабудкам та селенам висадять літні квіти. Зокрема, сальвії, петунії, примули, тагетеси й агератуми. Зазначимо, що всю квіткову розсаду, а також квіти для створення вертикального озеленення фахівці Комунального підприємства "Міськзелентрест" заздалегідь заготовляють у своїх теплицях підприємства "Троянда".

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Також ми писали, що з настанням першого тепла в Одесі у Міжнародний день сміху запустили перший фонтан на площі біля оперного театру. Цю традицію не скасовували навіть на період війни. Однак ворог і тут постарався нашкодити. Через економію електрики в місті поки що працюватиме лише кілька водограїв.

Додамо, що в Одесі відкрили для прогулянки у центрі міста. Стамбульський та Грецький парки можна уже відвідати ще з 20 квітня.