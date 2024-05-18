Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одесу влітку прикрасять підвісними вазами із квітами — деталі arrow

Одесу влітку прикрасять підвісними вазами із квітами — деталі

18 травня 2024 13:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесу влітку прикрасять підвісними вазами із квітами — деталі
Квіткові вази на театральній площі. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

До літа озеленювачі спеціалісти комунального підприємства "Міськзелентрест" прикрасять місто підвісними квітковими вазами. Всього планують повісити 100 чаш у різних куточках Одеси.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Скільки квітів висадять

"Всього цьогоріч планується встановити 100 чаш вертикального озеленення в різних районах Одеси. Спеціально для цього в теплицях підприємства була заготовлена розсада квітів", — зазначили у відомстві. 

Там також уточнили, що наразі підвісними квітковими вазами вже прикрасили Приморський бульвар, Думську і Театральну площі тощо. В основному це пеларгонії, традесканції, аспарагуса та інші види. 

Висадка квітів в Одесі на клумбах

Нагадаємо, міські клумби Одеси незабаром зацвітуть новими барвами. На зміну весняним маргариткам, віолам, незабудкам та селенам висадять літні квіти. Зокрема, сальвії, петунії, примули, тагетеси й агератуми. Зазначимо, що всю квіткову розсаду, а також квіти для створення вертикального озеленення фахівці Комунального підприємства "Міськзелентрест" заздалегідь заготовляють у своїх теплицях підприємства "Троянда".

Більше про життя міста

Також ми писали, що з настанням першого тепла в Одесі у Міжнародний день сміху запустили перший фонтан на площі біля оперного театру. Цю традицію не скасовували навіть на період війни. Однак ворог і тут постарався нашкодити. Через економію електрики в місті поки що працюватиме лише кілька водограїв.

Додамо, що в Одесі відкрили для прогулянки у центрі міста. Стамбульський та Грецький парки можна уже відвідати ще з 20 квітня. 

Одеса
Одеська область
квіти
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників