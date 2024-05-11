В Одесі озеленювачі готуються до висадки літніх квітів у місцях відпочинку містян
Спеціалісти комунального підприємства "Міськзелентрест" активно працюють у теплицях, готуючи квіткові композиції, які вже скоро прикрасять клумби, парки та сквери Одеси. Відомо, що це будуть квіти, які цвітуть влітку.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
"Понад 200 тисяч весняних квітів прикрашали Одесу навесні", — йдеться у повідомленні мерії.
Висадка квітів в Одесі
Міські клумби Одеси незабаром зацвітуть новими барвами. На зміну весняним маргариткам, віолам, незабудкам та селенам висадять літні квіти. Зокрема, сальвії, петунії, примули, тагетеси й агератуми. Зазначимо, що всю квіткову розсаду, а також квіти для створення вертикального озеленення фахівці Комунального підприємства "Міськзелентрест" заздалегідь заготовляють у своїх теплицях підприємства "Троянда".
Росія в Одесі знищила павільйон з квітами
Нагадаємо, окрім того, що Росія ракетним ударом знищила майже тисячу відправлень "Нової Пошти" 1 квітня, ще однією жертвою атаки стало агропідприємство. Росіяни поцілили у склади та магазин компанії, наразі працівники навіть не в змозі в повному обсязі оцінити збитки, адже вони — завеликі.
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Також ми писали, що з настанням першого тепла в Одесі у Міжнародний день сміху запустили перший фонтан на площі біля оперного театру. Цю традицію не скасовували навіть на період війни. Однак ворог і тут постарався нашкодити. Через економію електрики в місті поки що працюватиме лише кілька водограїв.
Додамо, що в Одесі відкрили для прогулянки у центрі міста. Стамбульський та Грецький парки можна уже відвідати ще з 20 квітня.
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