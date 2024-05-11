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В Одесі озеленювачі готуються до висадки літніх квітів у місцях відпочинку містян

11 травня 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі озеленювачі готуються до висадки літніх квітів у місцях відпочинку містян
Квіти в теплицях. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Спеціалісти комунального підприємства "Міськзелентрест" активно працюють у теплицях, готуючи квіткові композиції, які вже скоро прикрасять клумби, парки та сквери Одеси. Відомо, що це будуть квіти, які цвітуть влітку.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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"Понад 200 тисяч весняних квітів прикрашали Одесу навесні", — йдеться у повідомленні мерії.

В Одесі озеленювачі готуються до висадки літніх квітів у місцях відпочинку містян - фото 1
Квіти у теплицях Одеси. Фото: ОМР

Висадка квітів в Одесі

Міські клумби Одеси незабаром зацвітуть новими барвами. На зміну весняним маргариткам, віолам, незабудкам та селенам висадять літні квіти. Зокрема, сальвії, петунії, примули, тагетеси й агератуми. Зазначимо, що всю квіткову розсаду, а також квіти для створення вертикального озеленення фахівці Комунального підприємства "Міськзелентрест" заздалегідь заготовляють у своїх теплицях підприємства "Троянда".

В Одесі озеленювачі готуються до висадки літніх квітів у місцях відпочинку містян - фото 2
Квіти, які висадять в парках міста. Фото: ОМР
В Одесі озеленювачі готуються до висадки літніх квітів у місцях відпочинку містян - фото 3
Фахівці оглядають квіти. Фото: ОМР

Росія в Одесі знищила павільйон з квітами

Нагадаємо, окрім того, що Росія ракетним ударом знищила майже тисячу відправлень "Нової Пошти" 1 квітня, ще однією жертвою атаки стало агропідприємство. Росіяни поцілили у склади та магазин компанії, наразі працівники навіть не в змозі в повному обсязі оцінити збитки, адже вони — завеликі. 

Більше про життя міста

Також ми писали, що з настанням першого тепла в Одесі у Міжнародний день сміху запустили перший фонтан на площі біля оперного театру. Цю традицію не скасовували навіть на період війни. Однак ворог і тут постарався нашкодити. Через економію електрики в місті поки що працюватиме лише кілька водограїв.

Додамо, що в Одесі відкрили для прогулянки у центрі міста. Стамбульський та Грецький парки можна уже відвідати ще з 20 квітня. 

Одеса
Одеська область
квіти
Одеська ОДА
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