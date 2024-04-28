З квітами та патріотичними стрічками — скільки коштують вербові гілочки у день свята в Одесі
Сьогодні одесити разом з усією Україною святкують Вербну неділю. У цей день заведено йти до храму, аби освятити гілочки лози. Зазвичай їх можна придбати на ринку або у продавців біля церкви.
Новини.LIVE теж побували у храмі та дізналися скільки коштують композиції з верби.
Вербна неділя в Одесі
Біля Спасо-Преображенського собору сьогодні людно. На площі зібралися віряни охочі освятили вербові лози та продавці, які з радістю допоможуть підібрати та придбати потрібний букет.
Скільки просять за букет
Тут представлені композиції на всі смаки: з квітами, стрічками й навіть із сухоцвітом. Ціни різні – найдешевшими є ті, де зібрана лише сама лоза, без прикрас. Вони вартують від 20 грн, ті що довші будуть коштувати — 70 до 80 грн залежно від того, наскільки пухнасті котики. Щодо верби з прикрасами, то ціни варіюються: кошик з декоративними яйцями від 50, інші — до 120. А деякі бабусі готові навіть зробити знижку, якщо купуєте від двох букетів в одні руки.
"Не я б’ю, верба б’є, від нині за тиждень буде Великдень!"
Традиційне "Не я б’ю, верба б’є, від нині за тиждень буде Великдень!" звучить сьогодні по всій Одесі. Так християни вітають один одного у свято. Вербна неділя — це остання неділя перед Великоднем. Цього дня люди ходять на службу в храм, ставлять свічку за здоров’я родини, моляться. Освячені гілочки потрібно залишити в домі до наступного року. За повір’ями, вербові гілочки захищають від злого ока та хвороб.
Нагадаємо, цієї неділі, 28 квітня, українці в церквах будуть освячувати вербу, а це означатиме, що вже за тиждень — Великдень. У Львові композиції з верби продають біля ринків та церков.
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