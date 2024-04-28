С цветами и патриотическими лентами – сколько стоят вербные веточки в день праздника в Одессе
Сегодня одесситы вместе со всей Украиной празднуют Вербное воскресенье. В этот день принято идти в храм, чтобы освятить веточки лозы. Обычно их можно приобрести на рынке или у продавцов у церкви.
Новини.LIVE тоже побывали в храме и узнали, сколько стоят композиции из вербы.
Вербное воскресенье в Одессе
Возле Спасо-Преображенского собора сегодня многолюдно. На площади собравшиеся верующие, желающие освятить вербовые лозы, и продавцы, которые с радостью помогут подобрать и приобрести нужный букет.
Сколько просят за букет
Здесь представлены композиции на все вкусы: с цветами, лентами и даже с сушеницей. Цены разные — самые дешевые те, где собрана только сама лоза, без украшений. Они стоят от 20 грн, длиннее будут стоить — 70—80 грн в зависимости от того, насколько пушистые котики. Что касается ивы с украшениями, то цены варьируются: корзина с декоративными яйцами от 50, другие — до 120. А некоторые бабушки готовы даже сделать скидку, если приобретаете от двух букетов в одни руки.
"Не я бью, верба бьет, отныне через неделю будет Пасха!"
Традиционное "Не я бью, верба бьет, отныне через неделю будет Пасха!" звучит сегодня по всей Одессе. Так христиане поздравляют друг друга в праздник. Вербное воскресенье — это последнее воскресенье перед Пасхой. В этот день люди ходят на службу в храм, ставят свечу за здоровье семьи, молятся. Освященные веточки нужно оставить в доме до следующего года. По поверьям, вербовые веточки защищают от злого глаза и болезней.
Напомним, в это воскресенье, 28 апреля, украинцы в церквях будут освящать вербу, а это будет означать, что уже через неделю — Пасха. Во Львове композиции из вербы продают у рынков и церквей.
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