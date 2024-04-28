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С цветами и патриотическими лентами – сколько стоят вербные веточки в день праздника в Одессе

28 апреля 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
С цветами и патриотическими лентами – сколько стоят вербные веточки в день праздника в Одессе
Люди покупают иву. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня одесситы вместе со всей Украиной празднуют Вербное воскресенье. В этот день принято идти в храм, чтобы освятить веточки лозы. Обычно их можно приобрести на рынке или у продавцов у церкви.

Новини.LIVE тоже побывали в храме и узнали, сколько стоят композиции из вербы.

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Женщина продает композиции из вербы. Фото: Новини.LIVE

Вербное воскресенье в Одессе

Возле Спасо-Преображенского собора сегодня многолюдно. На площади собравшиеся верующие, желающие освятить вербовые лозы, и продавцы, которые с радостью помогут подобрать и приобрести нужный букет.

Вербное воскресенье в Одессе, 28 апреля
Люди освящают вербу в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Вербное воскресенье в Одессе, 28 апреля
Люди возле Спасо-Преображенского собора. Фото: Новини.LIVE

Сколько просят за букет

Здесь представлены композиции на все вкусы: с цветами, лентами и даже с сушеницей. Цены разные — самые дешевые те, где собрана только сама лоза, без украшений. Они стоят от 20 грн, длиннее будут стоить — 70—80 грн в зависимости от того, насколько пушистые котики. Что касается ивы с украшениями, то цены варьируются: корзина с декоративными яйцами от 50, другие — до 120. А некоторые бабушки готовы даже сделать скидку, если приобретаете от двух букетов в одни руки.

Вербное воскресенье в Одессе, 28 апреля
Вербные букеты с украшениями стоят до 120 грн. Фото: Новини.LIVE
Вербное воскресенье в Одессе, 28 апреля
Букеты вербы стоят от 20 до 80 грн. Фото: Новини.LIVE
Вербное воскресенье в Одессе, 28 апреля
Корзина с декоративными яйцами стоит от 50 грн. Фото: Новини.LIVE

"Не я бью, верба бьет, отныне через неделю будет Пасха!"

Традиционное "Не я бью, верба бьет, отныне через неделю будет Пасха!" звучит сегодня по всей Одессе. Так христиане поздравляют друг друга в праздник. Вербное воскресенье — это последнее воскресенье перед Пасхой. В этот день люди ходят на службу в храм, ставят свечу за здоровье семьи, молятся. Освященные веточки нужно оставить в доме до следующего года. По поверьям, вербовые веточки защищают от злого глаза и болезней.

Вербное воскресенье в Одессе, 28 апреля
Вербные лозы стоят от 70 грн. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в это воскресенье, 28 апреля, украинцы в церквях будут освящать вербу, а это будет означать, что уже через неделю — Пасха. Во Львове композиции из вербы продают у рынков и церквей.

Одесса
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