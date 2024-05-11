В Одессе озеленители готовятся к высадке летних цветов в местах отдыха горожан

Цветы в теплицах. Фото: ОГС

Специалисты коммунального предприятия "Горзелентрест" активно работают в теплицах, готовя цветочные композиции, которые уже скоро украсят клумбы, парки и скверы Одессы. Известно, что это будут цветы, цветущие летом.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Более 200 тысяч весенних цветов украшали Одессу весной", — говорится в сообщении мэрии.

Цветы в теплицах Одесса. Фото: ОГС

Высадка цветов в Одессе.

Городские клумбы Одессы в скором времени зацветут новыми красками. На смену весенним маргариткам, виолам, незабудкам и селенам высадят летние цветы. В частности, сальвии, петунии, примулы, тагетесы и агератумы. Отметим, что всю цветочную рассаду, а также цветы для создания вертикального озеленения специалисты Коммунального предприятия "Горзелентрест" заранее заготавливают в своих теплицах предприятия "Троянда".

Цветы, высадившиеся в парках города. Фото: ОГС

Специалисты осматривают цветы. Фото: ОГС

Россия в Одессе уничтожила павильон с цветами

Напомним, кроме того, что Россия ракетным ударом уничтожила около тысячи отправлений "Новой Почты" 1 апреля, еще одной жертвой атаки стало агропредприятие. Россияне попали в склады и магазин компании, пока работники даже не в состоянии в полном объеме оценить убытки, ведь они слишком большие.

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Также мы писали, что с наступлением первого тепла в Одессе в Международный день смеха запустили первый фонтан на площади у оперного театра. Эту традицию не отменяли даже на период войны. Однако враг и здесь постарался навредить. Из-за экономии электричества в городе пока будет работать всего несколько фонтанов.

В Одессе открыли для прогулки в центре города. Стамбульский и Греческий парки можно посетить еще с 20 апреля.