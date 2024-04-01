В Одесі розконсервували перший фонтан: першоквітнема міська традиція

Це не жарт — в Одесі до Дня сміху запустили перший фонтан
З настанням першого тепла в Одесі у Міжнародний день сміху запустили перший фонтан на площі біля оперного театру. Цю традицію не скасовували навіть на період війни. Однак ворог і тут постарався нашкодити. Через економію електрики в місті поки що працюватиме лише кілька водограїв.
Журналісти Новини.LIVE побували на церемонії відкриття.
Відкриття першого фонтану
Попри те, що Гуморини цього року в Одесі не буде, традицію відкриття міських фонтанів не скасовували. Однак без улюбленої усіх містян жовтої качечки, яку прийнято першою випускати у воду. Комунальники зазначають, що на зимовий період усі водограї було законсервовано та проводилися відновлювальні роботи.
"Цього року, 1 квітня, ми запускаємо один фонтан на Театральній площі, тому що є дефіцит електропостачання, всі наші фонтани є електрозатратними, в нами затверджений графік їх розконсервації, а також часи роботи", — сказав заступник директора КП "Сервісний центр" Олег Яковенко.
Варто зазначити, що решта фонтанів запуститься згодом. Першими на черзі будуть у Міському саду та на Соборній площі, які розконсервують до кінця тижня. Всього у місті 27 фонтанів, але наразі всі не запускатимуть. Через складну ситуацію в енергосистемі країни, комунальники почекають з запуском, аби не робити зайвого навантаження на енергомережу. Але відстежуватимуть ситуацію та у разі покращення, усі водограї почнуть працювати.
"Зв'язку з тим, що, сподіваємось, буде покращена ситуація з електропостачанням, тоді вже будемо запускати інші фонтани в роботу в центрі міста", — додав Олег Яковенко.
Купатися заборонено
Крім того, у сервісному центрі наголошують на тому, що вода у фонтані постійно очищується хімією та реагентами, через що купатися у ній суворо заборонено. Також не можна допускати домашніх улюбленців. Водночас заборони на кидання монеток немає, адже система удосконалена та не пропускає їх у стоки. А люди, які дотримуються цієї традиції, сподіваються обовʼязково повернутися до Одеси.
Враження людей
Зазначимо, що одесити в захваті від такої традиції та щорічно приходять до оперного театру, аби стати частиною цього дійства. Анастасія каже, що вперше прийшла сюди ще зовсім юною, а сьогодні на відкриття привела вже свого сина.
"Ми кожен рік приходимо на 1 квітня на відкриття фонтану, бо це вже, знаєте, така мінітрадиція для нас, для дітей. Це вже не перший рік ми так приходимо, гуляємо з дитиною, і бачите, погода нас надихає для цього. Дитині потрібно розважатися. Розважатися, тому що, бачите, такий час, але треба жити, треба продовжувати жити і милуватися красою", — сказала Анастасія.
В цілому сьогодні у центр Одеси, попри початок робочого тижня, вийшло багато містян на прогулянку, щоб насолодитися першими променями теплого сонця та вшанувати традицію зберігати позитив та жартувати. Адже Одесу без гумору важко уявити.
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