В Одессе расконсервировали первый фонтан: первоапрельская городская традиция

Фонтан возле одесского оперного театра. Фото: Новини.LIVE

С наступлением первого тепла в Одессе в Международный день смеха запустили первый фонтан на площади у оперного театра. Эту традицию не отменяли даже на период войны. Однако враг и здесь постарался навредить. Из-за экономии электричества в городе пока будет работать всего несколько фонтанов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на церемонии открытия.

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Открытие первого фонтана

Несмотря на то, что Юморины в этом году в Одессе не будет, традицию открытия городских фонтанов не отменяли. Однако без любимой всех горожан желтой уточки, которую принято первой выпускать в воду. Коммунальщики отмечают, что на зимний период все фонтаны были законсервированы и проводились восстановительные работы.

"В этом году, 1 апреля, мы запускаем один фонтан на Театральной площади, потому что есть дефицит электроснабжения, все наши фонтаны являются энергозатратными, у нас утвержден график их расконсервации, а также времена работы", — сказал заместитель директора КП "Сервисный центр" Олег Яковенко.

Заместитель директора КП "Сервисный центр" Олег Яковенко. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что остальные фонтаны запустятся впоследствии. Первыми будут на очереди в Городском саду и на Соборной площади, которые расконсервируют до конца недели. Всего в городе 27 фонтанов, но пока все не будут запускаться. Из-за сложной ситуации в энергосистеме страны коммунальщики подождут с запуском, чтобы не делать лишней нагрузки на энергосеть. Но будут отслеживать ситуацию и в случае улучшения, все фонтаны начнут работать.

"Связи с тем, что, надеемся, будет улучшена ситуация с электроснабжением, тогда уже будем запускать другие фонтаны в работу в центре города", — добавил Олег Яковенко.

Первый запущен фонтан в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Купаться запрещено

Кроме того, в сервисном центре отмечают, что вода в фонтане постоянно очищается химией и реагентами, из-за чего купаться в ней строго запрещено. Также нельзя подпускать домашних питомцев. Вместе с тем, запрета на бросание монеток нет, ведь система усовершенствована и не пропускает их в стоки. А люди, которые придерживаются этой традиции, надеются обязательно вернуться в Одессу.

Девушки фотографируются возле фонтана. Фото: Новини.LIVE

Впечатление людей

Отметим, что одесситы в восторге от такой традиции и ежегодно приходят в оперный театр, чтобы стать частью этого действа. Анастасия говорит, что впервые пришла сюда еще совсем юной, а сегодня на открытие уже привела своего сына.

"Мы каждый год приходим на 1 апреля на открытие фонтана, потому что это уже, знаете, такая мини-традиция для нас, для детей. Это уже не первый год мы так приходим, гуляем с ребенком, и видите, погода нас вдохновляет для этого. Ребенку нужно развлекаться. Развлекаться, потому что, видите ли, такое время, но надо жить, надо продолжать жить и любоваться красотой", — сказала Анастасия.

Анастасия ежегодно посещает открытие фонтана. Фото: Новини.LIVE

В целом сегодня в центр Одессы, несмотря на начало рабочей недели, вышло много прогулочных горожан, чтобы насладиться первыми лучами теплого солнца и почтить традицию сохранять позитив и шутить. Одессу ведь без юмора трудно представить.