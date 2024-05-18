Одессу летом украсят подвесными вазами с цветами — подробности

Цветочные вазы на театральной площади. Фото: ОГС

К лету озеленители специалисты коммунального предприятия "Горзелентрест" украсят город подвесными цветочными вазами. Всего планируют повесить 100 чаш в разных уголках Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сколько цветов высадят

"Всего в этом году планируется установить 100 чаш вертикального озеленения в разных районах Одессы. Специально для этого в теплицах предприятия была заготовлена рассада цветов", — отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что подвесными цветочными вазами уже украсили Приморский бульвар, Думскую и Театральную площади и тому подобное. В основном это пеларгония, традесканция, аспарагус и другие виды.

Высадка цветов в Одессе на клумбах

Напомним, городские клумбы Одессы вскоре зацветут новыми красками. На смену весенним маргариткам, виолам, незабудкам и селенам высадят летние цветы. В частности, сальвии, петунии, примулы, тагетесы и агератумы. Отметим, что всю цветочную рассаду, а также цветы для создания вертикального озеленения специалисты Коммунального предприятия "Горзелентрест" заранее заготавливают в своих теплицах предприятия "Роза".

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Также мы писали, что с наступлением первого тепла в Одессе в Международный день смеха запустили первый фонтан на площади у оперного театра. Эту традицию не отменяли даже на период войны. Однако враг и здесь постарался навредить. Из-за экономии электричества в городе пока будет работать всего несколько фонтанов.

В Одессе открыли для прогулки в центре города. Стамбульский и Греческий парки можно посетить еще с 20 апреля.