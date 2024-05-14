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Одеські комунальники планують корчувати пні трактором вартістю у 5 мільйонів гривень

14 травня 2024 14:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеські комунальники планують корчувати пні трактором вартістю у 5 мільйонів гривень
Трактор-викорчовувач пнів. Фото: optikon.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеське комунальне підприємство планує придбати новий трактор для корчування пнів у місті. На закупівлю техніки хочуть виділити понад 5 мільйонів гривень з бюджету. 

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних  закупівель Рrozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Комунальне підприємство "Міськзелентранс" оголосило тендер на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Йдеться про купівлю трактору з навісним обладнанням за понад п'ять мільйонів гривень.

Кінцевий строк подання пропозицій призначений на 16 травня, наступного дня вирішено провести аукціон у форматі відритих торгів з особливостями. Загальна сума запланованої закупівлі становить 5 550 000 гривень.

Які вимоги до трактору

Точна модель в документації не зазначена, проте є близько 50 пунктів вимог до техніки. Основні з них:

  • Двигун — YTO або еквівалент на 6 циліндрів;
  • Обсяг баку від 150 літрів;
  • Максимальна швидкість — 32,9 км/год;
  • Гідравлічний підсилювач керма;
  • Наявне кондиціонування та обігрів кабіни;
  • Магнітола або радіо;
  • Проведена шумоізоляція;
  • Корчувальник має знищувати коріння будь-якого типу деревини без обмеження діаметра. 

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, що Одеське КП "Міськзелентранс" оголосило тендер на придбання обладнання і предметів довгострокового користування Автопідйомник 35м на шасі IVECO EuroCargo або еквіваленту. На закупівлю хочуть виділити 15 мільйонів гривень з бюджету. Хоча за даними платформи Auto.Ria такий самий автопідйомник з пробігом у 83 тисячі кілометрів вартує майже у три рази менше — близько 5,5 мільйона гривень. 

Також ми писали, що для Одеси планують закупити близько 2 тисяч нових дорожніх знаків до кінця поточного року. Загалом на такі цілі у місті готові виділити майже 3 мільйони гривень.

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