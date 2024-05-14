Одеські комунальники планують корчувати пні трактором вартістю у 5 мільйонів гривень

Трактор-викорчовувач пнів. Фото: optikon.ua

Одеське комунальне підприємство планує придбати новий трактор для корчування пнів у місті. На закупівлю техніки хочуть виділити понад 5 мільйонів гривень з бюджету.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Рrozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Комунальне підприємство "Міськзелентранс" оголосило тендер на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Йдеться про купівлю трактору з навісним обладнанням за понад п'ять мільйонів гривень.

Кінцевий строк подання пропозицій призначений на 16 травня, наступного дня вирішено провести аукціон у форматі відритих торгів з особливостями. Загальна сума запланованої закупівлі становить 5 550 000 гривень.

Які вимоги до трактору

Точна модель в документації не зазначена, проте є близько 50 пунктів вимог до техніки. Основні з них:

Двигун — YTO або еквівалент на 6 циліндрів;

Обсяг баку від 150 літрів;

Максимальна швидкість — 32,9 км/год;

Гідравлічний підсилювач керма;

Наявне кондиціонування та обігрів кабіни;

Магнітола або радіо;

Проведена шумоізоляція;

Корчувальник має знищувати коріння будь-якого типу деревини без обмеження діаметра.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, що Одеське КП "Міськзелентранс" оголосило тендер на придбання обладнання і предметів довгострокового користування Автопідйомник 35м на шасі IVECO EuroCargo або еквіваленту. На закупівлю хочуть виділити 15 мільйонів гривень з бюджету. Хоча за даними платформи Auto.Ria такий самий автопідйомник з пробігом у 83 тисячі кілометрів вартує майже у три рази менше — близько 5,5 мільйона гривень.

Також ми писали, що для Одеси планують закупити близько 2 тисяч нових дорожніх знаків до кінця поточного року. Загалом на такі цілі у місті готові виділити майже 3 мільйони гривень.