Одеські комунальники планують корчувати пні трактором вартістю у 5 мільйонів гривень
Одеське комунальне підприємство планує придбати новий трактор для корчування пнів у місті. На закупівлю техніки хочуть виділити понад 5 мільйонів гривень з бюджету.
Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Рrozorro.
Більше про тендер
Комунальне підприємство "Міськзелентранс" оголосило тендер на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Йдеться про купівлю трактору з навісним обладнанням за понад п'ять мільйонів гривень.
Кінцевий строк подання пропозицій призначений на 16 травня, наступного дня вирішено провести аукціон у форматі відритих торгів з особливостями. Загальна сума запланованої закупівлі становить 5 550 000 гривень.
Які вимоги до трактору
Точна модель в документації не зазначена, проте є близько 50 пунктів вимог до техніки. Основні з них:
- Двигун — YTO або еквівалент на 6 циліндрів;
- Обсяг баку від 150 літрів;
- Максимальна швидкість — 32,9 км/год;
- Гідравлічний підсилювач керма;
- Наявне кондиціонування та обігрів кабіни;
- Магнітола або радіо;
- Проведена шумоізоляція;
- Корчувальник має знищувати коріння будь-якого типу деревини без обмеження діаметра.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, що Одеське КП "Міськзелентранс" оголосило тендер на придбання обладнання і предметів довгострокового користування Автопідйомник 35м на шасі IVECO EuroCargo або еквіваленту. На закупівлю хочуть виділити 15 мільйонів гривень з бюджету. Хоча за даними платформи Auto.Ria такий самий автопідйомник з пробігом у 83 тисячі кілометрів вартує майже у три рази менше — близько 5,5 мільйона гривень.
Також ми писали, що для Одеси планують закупити близько 2 тисяч нових дорожніх знаків до кінця поточного року. Загалом на такі цілі у місті готові виділити майже 3 мільйони гривень.
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