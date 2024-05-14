Одесские коммунальщики планируют корчевать пни трактором стоимостью в 5 миллионов гривен
Одесское коммунальное предприятие планирует приобрести новый трактор для корчевки пней в городе. На закупку техники хотят выделить более 5 миллионов гривен из бюджета.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Рrozorro.
Больше о тендере
Коммунальное предприятие "Горзелентранс" объявило тендер на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования. Речь идет о покупке трактора с навесным оборудованием более пяти миллионов гривен.
Конечный срок подачи предложений назначен на 16 мая, на следующий день решено провести аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Общая сумма запланированной закупки составляет 5 550 000 гривен.
Какие требования к трактору
Точная модель в документации не указана, но есть около 50 пунктов требований к технике. Основные из них:
- Двигатель — YTO или эквивалент на 6 цилиндров;
- Объем бака от 150 литров;
- Максимальная скорость — 32,9 км/ч;
- Гидравлический усилитель руля;
- Имеющееся кондиционирование и обогрев кабины;
- Магнитола или радио;
- Произведена шумоизоляция;
- Корчельник должен уничтожать корни любого типа древесины без ограничения диаметра.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, что Одесское КП "Горзелентранс" объявило тендер на приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования автоподъемником 35м на шасси IVECO EuroCargo или эквивалента. На закупку хотят выделить 15 миллионов гривен из бюджета. Хотя по данным платформы Auto.Ria такой же автоподъемник с пробегом в 83 тысячи километров стоит почти в три раза меньше — около 5,5 миллиона гривен.
Также мы писали, что для Одессы планируется закупить около 2 тысяч новых дорожных знаков до конца текущего года. В общей сложности на такие цели в городе готовы выделить почти 3 миллиона гривен.
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