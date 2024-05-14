Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские коммунальщики планируют корчевать пни трактором стоимостью в 5 миллионов гривен arrow

Одесские коммунальщики планируют корчевать пни трактором стоимостью в 5 миллионов гривен

14 мая 2024 14:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесские коммунальщики планируют корчевать пни трактором стоимостью в 5 миллионов гривен
Трактор-корчеватель пней. Фото: optikon.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесское коммунальное предприятие планирует приобрести новый трактор для корчевки пней в городе. На закупку техники хотят выделить более 5 миллионов гривен из бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Рrozorro.

Читайте также:
В Одессе планируют купить трактор за 5 миллионов гривен
Объявления аукциона. Фото: скриншот

Больше о тендере

Коммунальное предприятие "Горзелентранс" объявило тендер на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования. Речь идет о покупке трактора с навесным оборудованием более пяти миллионов гривен.

Конечный срок подачи предложений назначен на 16 мая, на следующий день решено провести аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Общая сумма запланированной закупки составляет 5 550 000 гривен.

Какие требования к трактору

Точная модель в документации не указана, но есть около 50 пунктов требований к технике. Основные из них:

  • Двигатель — YTO или эквивалент на 6 цилиндров;
  • Объем бака от 150 литров;
  • Максимальная скорость — 32,9 км/ч;
  • Гидравлический усилитель руля;
  • Имеющееся кондиционирование и обогрев кабины;
  • Магнитола или радио;
  • Произведена шумоизоляция;
  • Корчельник должен уничтожать корни любого типа древесины без ограничения диаметра.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, что Одесское КП "Горзелентранс" объявило тендер на приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования автоподъемником 35м на шасси IVECO EuroCargo или эквивалента. На закупку хотят выделить 15 миллионов гривен из бюджета. Хотя по данным платформы Auto.Ria такой же автоподъемник с пробегом в 83 тысячи километров стоит почти в три раза меньше — около 5,5 миллиона гривен.

Также мы писали, что для Одессы планируется закупить около 2 тысяч новых дорожных знаков до конца текущего года. В общей сложности на такие цели в городе готовы выделить почти 3 миллиона гривен.

коммунальные услуги
Одесса
тендер
аукцион
Одесская область
Новости Одессы
закупки
сельхозтехника

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина