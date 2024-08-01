В центре Одессы перекрыта улица: на дорогу упало дерево

В Одессе упала ветка на дорогу. Фото: соцсети

В Одессе большая ветка софоры рухнула прямо на проезжую часть. В настоящее время в Приморском районе города движение машин сильно затруднено — в направлении центра фиксируются значительные пробки.

Об этом сообщают местные СМИ.

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В Одессе упало дерево на дорогу. Фото: соцсети

В Одессе перекрыта дорога через дерево. Фото: соцсети 1/2 ​ 2

В Одессе упало дерево

Известно, что большая ветка софоры упала по улице Базарной на авто и дом. Сейчас движение по ней в сторону центра полностью перекрыто — от ул. Леонтовича до ул. Канатной участок дороги обозначен оранжевым цветом. В настоящее время на месте работают коммунальные службы. Водителям рекомендовано заранее планировать свой маршрут и объехать этот участок.

Пробки в центре сейчас, 1 августа. Фото: скриншот

Поваленные деревья в Одессе

Мы писали ранее, что одессит Юрий Галанин получит компенсацию более ста тысяч гривен от мэрии Одессы за повреждение автомобиля BMW 320, на который упало дерево. Судебное разбирательство длилось два с половиной года.

Также мы сообщали, что в прошлом месяце в Одессе большой тополь рухнул прямо на проезжую часть. В Хаджибейском районе города движение машин было сильно усложнено. Ранее в Одессе была объявлена штормовая опасность. Из-за сильного ветра на улицах города падали деревья. Один из них перекрыл движение транспорта по улице Приморской.