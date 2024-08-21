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Движение транспорта в центре Одессе остановлено — авария на дороге

21 августа 2024 10:19
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе упало дерево: где заблокировано движение транспорта
Трамвай в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

В центре Одессы на ул. Нежинской, упало дерево на проезжую часть. Поэтому остановлено движение общественного транспорта, а на участке дороги образовались пробки.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Остановлено движение транспорта

Известно, что дерево упало по ул. Нежинской Отметим, что по этому участку лежит трамвайный маршрут №15, движение которого временно приостановлено. Кроме этого, возможны изменения в курсировке автобусов №87Т, №112, №126 и №135.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

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