Россияне маскируют лодки в Крыму: что известно

Подводная лодка в море. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские войска прибегли к новой тактике маскировки своих военных объектов в Севастополе. Однако, насколько они бы не пытались, обмануть украинских военных у окупантов не получится — проект фальшивых кораблей давно был рассекречен.

Об этом сообщил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Ранее россияне рисовали подлодки на причалах в Новороссийске, а теперь перешли к созданию объемных 3D-форм. Дмитрий Плетенчук отметил, что это свидетельствует об определенном развитии в использовании маскировочных средств.

"Мы очень запутались, мы ничего не слышали об этом "таинственном проекте" под названием "Ростов-на-Дне". Я так понимаю, что это следующая этерация маскировочных средств. Предварительно они такую подлодку просто на причале нарисовали в Новороссийске. Но этого раз, видите ли, они уже пошли дальше, уже 3D-формами объемными овладели. Это развитие, на самом деле", — отметил спикер ВМС ВСУ.

Украинская сторона внимательно следит за такими действиями, но Плетенчук подчеркнул, что подобные маневры не помешают эффективным действиям украинских сил.