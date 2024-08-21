Відключення води в Одесі сьогодні: адреси

В центрі Одеси відключили водопостачання — адреси
В Одесі сьогодні, 21 серпня, через ремонтні роботи сотні містян у Приморському районі будуть без води, а також споживачі в області. Постачання мають відновити до 17:00. Зазначимо, що час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це у середу, 21 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Мала Арнаутська, 56 — 113;
- провулок Шалашний — усі будинки;
- Велика Арнаутська, 57 — 99,
- провулок Резницький — усі будинки;
- проспект Українських Героїв , 33 — 46;
- Європейська, 84 — 93;
- Старорізнична, 6 — 30.
- село Світле, кооператив "Світанок".
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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