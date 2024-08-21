Обстріли Миколаївщини 21 серпня: наслідки

Окупанти обстрілювали Миколаївщину. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Миколаївській області внаслідок падіння ворожого дрону було пошкоджено енергетичне обладнання. Понад 400 жителів регіону були без світла, енергетики наразі відновили постачання у більшість будинків.

Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі Миколаївобленерго.

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Знеструмлення Миколаївщини

За даними фахівців, електропостачання було відновлено для 408 побутових та 30 юридичних споживачів. Причиною знеструмлень стала нічна атака на регіон з боку російських загарбників.

Відновлення розподілу електроенергії на Миколаївщині. Фото: Миколаївобленерго

Атака на Миколаївщину 21 серпня

У ніч на 21 серпня ворожі FPV-дрони вдарили по Куцурубській громаді, зокрема по селу Дніпровське, де було пошкоджено приватний будинок.

Допис голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Фото: скриншот

Крім того, сьогодні вранці російські війська здійснили артилерійський обстріл тієї ж громади, на щастя, без постраждалих. Водночас, сили протиповітряної оборони Миколаївщини збили п’ять дронів-камікадзе типу "Shahed-131/136".