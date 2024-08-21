Забив власного батька: жителю Одещини повідомили про підозру

На Одещині затримали місцевого за підозрою у вбивстві батька. Фото: Нацполіція

У Подільському районі Одеської області поліцейські затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті до смерті власного батька. Наразі фігурант перебуває під вартою, проте може сісти за ґрати на десять років.

Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

В одному сіл балтської ОТГ виникла побутова сварка між родичами. Батько нібито першим наніс удар. Син у відповідь не стримався і жорстоко побив його руками й ногами. Після цього, помітивши, що старший чоловік втратив свідомість, нападник привів його до тями, допоміг лягти на диван і залишив будинок.

Фігурант під вартою. Фото: Нацполіція

Через декілька годин, повернувшись додому, чоловік виявив, що батько не подає ознак життя. Підозрюваний викликав поліцію, яка провела судово-медичну експертизу. Згідно з висновками експертів, причиною смерті стали численні переломи ребер і стегна, а також шок, викликаний побоями.

Затримання та підозра

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. За рішенням суду підозрюваний перебуватиме під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.