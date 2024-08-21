Убил собственного отца: жителю Одесщины сообщили о подозрении

На Одесчине задержан местный по подозрению в убийстве отец. Фото: Нацполиция

В Подольском районе Одесской области полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в избиении до смерти собственного отца. Пока что фигурант находится под стражей, однако может сесть за решетку на десять лет.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

В одном селе балтской ОТГ возникла бытовая ссора между родственниками. Отец вроде бы первым нанес удар. Сын в ответ не сдержался и жестоко избил его руками и ногами. После этого, заметив, что старший мужчина потерял сознание, нападающий привел его в чувство, помог лечь на диван и покинул дом.

Фигурант под стражей. Фото: Нацполиция

Через несколько часов, вернувшись домой, мужчина обнаружил, что отец не подает признаков жизни. Подозреваемый вызвал полицию, которая провела судебно-медицинскую экспертизу. Согласно выводам экспертов, причиной смерти стали многочисленные переломы ребер и бедра, а также шок, вызванный побоями.

Задержание и подозрение

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. По решению суда подозреваемый будет находиться под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.