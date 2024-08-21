Меры безопасности оккупантов в Крыму: как россияне готовятся к обороне Крыма

Спутниковый снимок Крымского моста на август. Фото: скриншот

Российские захватчики ощущают угрозу их пребыванию в Крыму, поэтому пытаются обезопасить себя от атак ВСУ и десанта на полуострове. Так, в северо-западной части Керченского моста в море они установили три ряда боновых заграждений.

Об этом стало известно из данных спутниковых снимков.

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Боновые заграждения в Крыму

Изображения высокого разрешения показывают два ряда заграждений из барж, которые расположены по обе стороны от судоходного пролета моста со стороны Черного моря. Кроме того, ближе к мосту заметны заграждения, состоящие из связанных между собой тросами бочек.

Россияне устанавливают боновые заграждения в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

Ранее стало известно, что со стороны Керченского полуострова Россия строит еще один, параллельный мост. Его назначение пока неизвестно.