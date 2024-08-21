Заходи безпеки окупантів у Криму: як росіяни готуються до оборони Криму

Окупанти намагаються захистити Керченський міст — як саме
Російські загарбники відчувають загрозу для їхнього перебування у Криму, тож намагаються убезпечити себе від атак ЗСУ та десанту на півострові. Так, у північно-західній частині Керченського мосту в морі вони встановили три ряди бонових загороджень.
Про це стало відомо з даних супутникових знімків.
Бонові загородження у Криму
Зображення високої роздільної здатності показують два ряди загороджень із барж, які розміщені з обох сторін від судноплавного прольоту мосту з боку Чорного моря. Крім того, ближче до мосту помітні загородження, які складаються зі зв’язаних між собою тросами бочок.
Раніше стало відомо, що з боку Керченського півострова Росія будує ще один, паралельний міст. Його призначення наразі невідоме.
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