Заходи безпеки окупантів у Криму: як росіяни готуються до оборони Криму

Супутниковий знімок Кримського мосту станом на серпень. Фото: скриншот

Російські загарбники відчувають загрозу для їхнього перебування у Криму, тож намагаються убезпечити себе від атак ЗСУ та десанту на півострові. Так, у північно-західній частині Керченського мосту в морі вони встановили три ряди бонових загороджень.

Про це стало відомо з даних супутникових знімків.

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Бонові загородження у Криму

Зображення високої роздільної здатності показують два ряди загороджень із барж, які розміщені з обох сторін від судноплавного прольоту мосту з боку Чорного моря. Крім того, ближче до мосту помітні загородження, які складаються зі зв’язаних між собою тросами бочок.

Росіяни встановлюють бонові загородження в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Раніше стало відомо, що з боку Керченського півострова Росія будує ще один, паралельний міст. Його призначення наразі невідоме.