Обстрелы Николаевщины 21 августа: последствия

Оккупанты обстреливали Николаевщину. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Николаевской области и в результате падения вражеского дрона было повреждено энергетическое оборудование. Более 400 жителей региона были без света, энергетики возобновили поставки в большинство домов.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе Николаевоблэнерго.

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Обесточение Николаевщины

По данным специалистов, электроснабжение было восстановлено для 408 бытовых и 30 юридических потребителей. Причиной обесточений явилась ночная атака на регион со стороны российских захватчиков.

Возобновление распределения электроэнергии в Николаевской области. Фото: Николаевоблэнерго

Атака на Николаевщину 21 августа

В ночь на 21 августа вражеские FPV-дроны ударили по Куцурубской общине, в частности по селу Днепровское, где был поврежден частный дом.

Сообщение председателя Николаевской ОВА Виталия Кима. Фото: скриншот

Кроме того, сегодня утром российские войска совершили артиллерийский обстрел той же общины, к счастью, без пострадавших. В то же время силы противовоздушной обороны Николаевщины сбили пять дронов-камикадзе типа "Shahed-131/136".