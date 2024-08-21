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Оккупанты попали в энергообъект — последствия атаки на Николаевщину

21 августа 2024 12:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Обстрелы Николаевщины 21 августа: последствия
Оккупанты обстреливали Николаевщину. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

В Николаевской области и в результате падения вражеского дрона было повреждено энергетическое оборудование. Более 400 жителей региона были без света, энергетики возобновили поставки в большинство домов.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе Николаевоблэнерго.

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Обесточение Николаевщины

По данным специалистов, электроснабжение было восстановлено для 408 бытовых и 30 юридических потребителей. Причиной обесточений явилась ночная атака на регион со стороны российских захватчиков.

Оккупанты попали в энергообъект — последствия атаки на Николаевщину - фото 1
Возобновление распределения электроэнергии в Николаевской области. Фото: Николаевоблэнерго

Атака на Николаевщину 21 августа

В ночь на 21 августа вражеские FPV-дроны ударили по Куцурубской общине, в частности по селу Днепровское, где был поврежден частный дом.

Обстрелы Николаевщины 21 августа
Сообщение председателя Николаевской ОВА Виталия Кима. Фото: скриншот

Кроме того, сегодня утром российские войска совершили артиллерийский обстрел той же общины, к счастью, без пострадавших. В то же время силы противовоздушной обороны Николаевщины сбили пять дронов-камикадзе типа "Shahed-131/136".

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