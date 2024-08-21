Россияне покидают корабли в Крыму: причины

В Крыму остались покинутые россиянами корабли — что известно об остатках ЧФ РФ
Несмотря на страх за свой флот, российские военные корабли остаются на территории временно оккупированного Крыма. Однако, по мнению экспертов, оккупанты не стремятся вернуться в Крым и единицы флота там — иллюзия присутствия.
Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Иллюзия флота россиян в Крыму
Российские военные корабли, остающиеся во временно оккупированном Крыму, в основном находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, причальные места в Новороссийске, где россияне пытаются укрепиться, почти закончились, и там уже нет возможности принимать новые корабли.
"Там остаются корабли и суда, но в большинстве своем это те единицы, которые либо не боеготовы, либо которым нет места. Поэтому, в принципе, там остаются те корабли, которые враг фактически "кинул". Потому что причальный фронт заканчивается, если не закончился в Новороссийский, других относительно безопасных локаций нет" , — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.
Он также акцентировал на том, что в таких локациях, как Очамчире, гавань слишком маленькая для размещения боевых кораблей. Так что российские военные не смогут решить свои проблемы с базированием флота. Фактически, на территории Крыма остались только те корабли, которые россияне считают менее важными или уже не боеспособными.
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