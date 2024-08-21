Одессит продавал контрафактные сигареты: дело передано в суд

Продавал контрафактные сигареты на рынках Одессы — что угрожает горе-предпринимателю
Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины направило дело в отношении подпольного предпринимателя из Одессы в суд. Мужчина незаконно хранил и сбывал контрафактные сигареты, за что теперь будет отвечать перед законом.
Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе БЭБ.
Подробности расследования
В ходе следствия стало известно, что подозреваемый приобрел партию сигарет без марок акцизного налога, арендовал складские помещения для их хранения и организовал продажу через сайты объявлений и на местных рынках Одессы. В результате проведенных обысков было изъято 20 тысяч пачек контрафактных сигарет на сумму 1,6 миллиона гривен.
Что угрожает
Предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку подакцизных товаров. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф на сумму до 170 тыс. грн.
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