Одессит продавал контрафактные сигареты: дело передано в суд

В Одессе будут судить торговца контрафактом. Фото: БЭБ

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины направило дело в отношении подпольного предпринимателя из Одессы в суд. Мужчина незаконно хранил и сбывал контрафактные сигареты, за что теперь будет отвечать перед законом.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе БЭБ.

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Подробности расследования

В ходе следствия стало известно, что подозреваемый приобрел партию сигарет без марок акцизного налога, арендовал складские помещения для их хранения и организовал продажу через сайты объявлений и на местных рынках Одессы. В результате проведенных обысков было изъято 20 тысяч пачек контрафактных сигарет на сумму 1,6 миллиона гривен.

Что угрожает

Предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку подакцизных товаров. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф на сумму до 170 тыс. грн.