Одесит продавав контрафактні сигарети: справу передано до суду

В Одесі судитимуть торговця контрафактом. Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) України скерувало справу щодо підпільного підприємця з Одеси до суду. Чоловік незаконно зберігав та збував контрафактні цигарки, за що тепер відповідатиме перед законом.

Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Деталі розслідування

В ході слідства стало відомо, що підозрюваний придбав партію сигарет без марок акцизного податку, орендував складське приміщення для їх зберігання та організував продаж через сайти оголошень і на місцевих ринках Одеси. Внаслідок проведених обшуків було вилучено 20 тисяч пачок контрафактних сигарет на суму 1,6 мільйона гривень.

Що загрожує

Підприємцю пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує штраф на суму до 170 тис. грн.