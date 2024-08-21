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Продавав контрафактні сигарети на ринках Одеси — що загрожує горе-підприємцю

21 серпня 2024 14:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Одесит продавав контрафактні сигарети: справу передано до суду
В Одесі судитимуть торговця контрафактом. Фото: БЕБ
Верзілова Єлизавета - редактор

Бюро економічної безпеки (БЕБ) України скерувало справу щодо підпільного підприємця з Одеси до суду. Чоловік незаконно зберігав та збував контрафактні цигарки, за що тепер відповідатиме перед законом.

Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Деталі розслідування

В ході слідства стало відомо, що підозрюваний придбав партію сигарет без марок акцизного податку, орендував складське приміщення для їх зберігання та організував продаж через сайти оголошень і на місцевих ринках Одеси. Внаслідок проведених обшуків було вилучено 20 тисяч пачок контрафактних сигарет на суму 1,6 мільйона гривень.

Що загрожує

Підприємцю пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує штраф на суму до 170 тис. грн.

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