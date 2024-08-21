Відпочинок по талонам: в Одесі знову беруть гроші за паркування

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Одесити знову стикаються з сумнівною схемою паркування на одній з популярних прибережних зон міста. Однак тепер замість оплати в традиційній "будці" відпочивальників закликають брати талони на прохід до пляжу.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Парковка по талончикам

Щоб скористатися стоянкою, водіям тепер потрібно не просто оплатити місце, а взяти талончик у ресторанах або барах, розташованих на пляжі. Тільки пред'явивши цей талон на виїзді, автомобілістам дозволяють залишити територію.

"Тобто ти йдеш туди, вони тобі кажуть там певні ресторани, в які ти можеш піти, або пляжні комплекси. Там ти береш талончик такий про те, що ти там був. І йдеш, їм даєш цей талончик і тільки на основі цього талончика вони тебе можуть випустити", — розповідає автор відео.

Така схема викликала обурення серед місцевих жителів, які звикли відвідувати пляж без необхідності відвідувати певні заклади.Місцеві підприємці також виявилися незадоволеними, адже від них тепер вимагають платити за можливість клієнтів користуватися парковкою.