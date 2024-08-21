Отдых по талонам: в Одессе снова берут деньги за парковку

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Одесситы снова сталкиваются с сомнительной схемой парковки на одной из популярных прибрежных зон города. Однако теперь вместо оплаты в традиционной "будке" отдыхающих призывают брать талоны на проход к пляжу.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Парковка по талончикам

Чтобы воспользоваться стоянкой, водителям теперь нужно не просто оплатить место, а взять талончик в ресторанах или барах, расположенных на пляже. Только предъявив этот талон на выезде, автомобилистам разрешают покинуть территорию.

"То есть ты идешь туда, они тебе говорят там определенные рестораны, в которые ты можешь пойти, или пляжные комплексы. Там ты берешь талончик такой о том, что ты там был. И идешь, им даешь этот талончик и только на основе этого талончика они тебя могут выпустить", — рассказывает автор видео.

Такая схема вызвала возмущение среди местных жителей, привыкших посещать пляж без необходимости посещать определенные заведения. Местные предприниматели также оказались недовольны, ведь от них теперь требуют платить за возможность клиентов пользоваться парковкой.