Росіяни покидають кораблі у Криму: причини

Порт "Новоросійськ". Фото: AP/Ritzau Scanpix

Попри страх за свій флот, російські військові кораблі залишаються на території тимчасово окупованого Криму. Однак на думку експертів, окупанти не прагнуть повернутися в Крим і одиниці флоту там — ілюзія присутності.

Про це в етері "Ми-Україна" повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Російські військові кораблі, які залишаються в тимчасово окупованому Криму, здебільшого перебувають у незадовільному стані. Окрім того, причальні місця в Новоросійську, де росіяни намагаються укріпитися, майже закінчилися, і там вже немає можливості приймати нові кораблі.

"Там залишаються кораблі і судна, але здебільшого це ті одиниці, які або не боєготові, або яким немає місця. Тому, в принципі, там залишаються ті кораблі, які ворог фактично "кинув". Тому що причальний фронт закінчується, якщо не закінчився в Новоросійську, інших відносно безпечних локацій — нема", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Він також акцентував на тому, що в таких локаціях, як Очамчире, гавань є занадто маленькою для розміщення бойових кораблів. Тож російські військові не зможуть вирішити свої проблеми з базуванням флоту. Фактично, на території Криму залишилися лише ті кораблі, які росіяни вважають менш важливими або вже не боєздатними.