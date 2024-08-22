Содержание военных в психушке Одесчины: заведение не имеет ресурсов

Директор медучреждения Станислав Сервецкий. Фото: Новини.LIVE

По словам директора уже скандальной психбольницы в Одесской области, заведение не приспособлено для приема военнослужащих. Те условия, в частности питание, рассчитаны на пациентов с расстройствами пищеварения, а отделение для реабилитации защитников пришлось открывать в экстренном режиме.

Об этом сообщил директор медучреждения Станислав Сервецкий.

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"То, что мне известно, это лишь устное распоряжение от предыдущего руководства, которое было дано из-за тяжелого состояния и отсутствия мест в профильных военных лечебных учреждениях", — отметил директор больницы.

По словам Станислава Сервецкого, на основе этого устного распоряжения было открыто отделение, ранее закрывшееся на ремонт. Его привели в более или менее надлежащее состояние, чтобы можно было разместить военных на реабилитацию. Однако такие меры не решают главную проблему, в частности, вопрос питания военных.

Здание Одесской областной психбольницы. Фото: КНП "Одесская областная психиатрическая больница №2" ООР/ Facebook

"Наши диетические столы рассчитаны на пациентов с расстройствами желудка, поэтому еда готовится в соответствии с их потребностями", — пояснил Станислав.

Директор больницы добавил, что заведение не располагает ни финансовыми, ни техническими ресурсами для обеспечения военных специальным питанием. Кроме этого, кухня не оборудована необходимой техникой для приготовления усиленной пищи, в которой нуждаются защитники.