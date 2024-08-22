Боевой медик об условиях в Одесской психушке

Боевой медик 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля Фото: Новини.LIVE

Боевой медик резко высказался об условиях лечения и питания в Одесской областной психбольнице, где он находится вместе с другими военными. По его словам, происходящее в заведении трудно назвать лечением, а руководство игнорирует жалобы пациентов.

Об этом сообщил боевой медик 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля.

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Из-за условий пребывания психологическое состояние военного только ухудшается, а не улучшается. Также нет положительных изменений в физическом состоянии. Кроме этого, качество питания абсолютно неприемлемо, особенно для людей, нуждающихся в особом рационе.

"Здесь происходит что-то, что можно было бы назвать лечением, но я назову это пыткой. Мы сидим в очень тяжелых условиях, а еда, которой нас кормят, годится разве что для свиней. Я нахожусь здесь вторую неделю, но ребята, которые здесь находятся дольше, говорят, что так их кормили и раньше, и так кормят годами", — заявил Петр Конопля.

Жалобы без внимания

По словам Петра, находящиеся на реабилитации военные обращались и к директору, и на горячие линии относительно условий содержания. Однако никакой реакции не получили, хотя сами работники заведения понимают, что питание требует перемен.

"То, что они нам дают, даже нельзя назвать едой. Это из самых дешевых продуктов, очень сильно переваренное. Врач сам сказал, что он этого не ест. И вчера приходила проверка, и она говорила, что она бы не кормила этим ни свою. ребенка, ни своего мужа", — добавил Петр Конопля.

Военный заявил, что начал голодовку и не планирует есть до тех пор, пока условия лечения не улучшится.