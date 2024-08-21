Боевой медик показал ужасные условия в больнице Одесской области — на стенах плесень, еда гадкая

Боевой медик 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля. Фото: скриншот

В Одесской областной психиатрической больнице №2, где лечат военных, условия пребывания ужасные. На стенах плесень, а пища должна быть гораздо качественнее.

Об этом сообщил боевой медик 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля в Telegram.

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Военный жалуется на условия в больнице

По словам Конопли, он находится на лечении в Одесской областной психбольнице №2.

Военный обвиняет заведение в том, что пациентов кормят некачественной пищей, которую он называет "молочным клеем", и жалуется на плесень на стенах палат.

Военный жалуется на еду. Фото: скриншот

Мужчина подчеркнул, что такое питание неприемлемо для военных, нуждающихся в сбалансированном рационе для восстановления. В меню отсутствуют фрукты и овощи, а еду готовят из некачественных продуктов.

"Почему я думаю, что имею право оценивать еду в больнице? Потому что за почти три года войны я получил четыре ранения, был в совершенно разных больницах и реабилитационных центрах, и там кормят нормально, вкусно. Есть овощи, есть фрукты. Поэтому когда я попадаю в больницу, понимаю, что приехал набраться сил, чтобы вернуться назад на службу", — отметил боевой медик.

Плесень в палате возле кровати. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что обещания улучшить условия не были выполнены, и хотя его переводят в другую больницу, он объявил голодовку до тех пор, пока ситуация не будет решена для всех пациентов учреждения.