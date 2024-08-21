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Специалисты рекомендуют — какие пляжи в Одессе безопасны

21 августа 2024 18:33
Верзилова Єлизавета - редактор
Безопасные пляжи Одессы: где можно купаться
Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Девять пляжей вдоль побережья в Одессе признаны безопасными для купания и отдыха. Такие выводы сделали специалисты согласно результатам последних лабораторных исследований в регионе.

Об этом в среду, 21 августа, сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Сообщение Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот

Где купаться безопасно в Одессе

Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины регулярно проводят мониторинг качества воды на пляжах и водоемах региона. В рамках последнего производили отбор проб воды на побережье Черного моря в Одессе. Так, по информации ведомства безопасными для купания, есть следующие пляжи в городе:

  • "Ланжерон";
  • "Дельфин";
  • "Аркадия";
  • 10 станция Большого Фонтана;
  • 13 станция Большого Фонтана;
  • Caleton;
  • инклюзивный пляж;
  • True Man Sun of a Beach;
  • Red Line.

В Одесском областном центре контроля и профилактики болезней отмечают, что ситуация может изменяться из-за ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды. Поэтому важно регулярно проверять информацию на сайтах территориальных СМИ и органов местного самоуправления.

Интерактивная карта пляжей Одессы

Добавим, что на интерактивную карту города была добавлена новая глава, посвященная пляжам Одессы. Он включает 80 пляжей на протяженности 22 км береговой линии. На карте обозначены пляжи разными цветами, что соответствует степени безопасности:

  • Насыщен зеленый цвет — пляж рекомендован для посетителей.
  • Оранжевый — при посещении возможны нюансы.
  • Красный цвет — пляж не рекомендуется.
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Интерактивная карта пляжа Одессы. Фото: скриншот

Ознакомиться с картой и найти для себя новые места отдыха можно по ссылке.

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