Жительница Одесчины совершила поджог в родном селе: детали

Устроила пожар в родном селе — на Одесчине разоблачили поджигательницу
В Подольском районе Одесской области местная жительница решила сжечь остатки сухой травы. Это привело к масштабному пожару на площади 700 квадратных метров.
Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Поджигательницу разоблачили
Женщина решила избавиться от сухой травы за пределами села Ананьев. Из-за жары и ветра огонь распространился на прилегающие территории и участок площадью 700 квадратных метров начала палаты. Спасателям удалось оперативно потушить пожар.
"Уважаемые украинцы! Еще раз обращаемся к вам с просьбой: Не уничтожайте родную землю!" — призывают в ГСЧС.
Ответственность за поджог
Палийка теперь должна заплатить штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Сумма составляет всего 3060 гривен.
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