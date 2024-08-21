Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Устроила пожар в родном селе — на Одесчине разоблачили поджигательницу arrow

Устроила пожар в родном селе — на Одесчине разоблачили поджигательницу

21 августа 2024 18:06
Верзилова Єлизавета - редактор
Жительница Одесчины совершила поджог в родном селе: детали
Последствия возгорания. Фото: ГСЧС Одесчины
Верзилова Єлизавета - редактор

В Подольском районе Одесской области местная жительница решила сжечь остатки сухой травы. Это привело к масштабному пожару на площади 700 квадратных метров.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:
Обнаружили лейку в Одесской области
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Поджигательницу разоблачили

Женщина решила избавиться от сухой травы за пределами села Ананьев. Из-за жары и ветра огонь распространился на прилегающие территории и участок площадью 700 квадратных метров начала палаты. Спасателям удалось оперативно потушить пожар.

"Уважаемые украинцы! Еще раз обращаемся к вам с просьбой: Не уничтожайте родную землю!" — призывают в ГСЧС.

Сожгла землю в родном селе
Выгорела трава в Одесской области. Фото: ГСЧС
Палийку обнаружили в Одесской области
Местная женщина совершила поджог в Одесской области. Фото: ГСЧС

Ответственность за поджог

Палийка теперь должна заплатить штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Сумма составляет всего 3060 гривен.

Также важные новости дня по теме:

Одесса ГСЧС штраф Одесская область поджог Новости Одессы спасатели огонь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

18:10 В Харькове задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль из-за ревности

18:06 Устроила пожар в родном селе — на Одесчине разоблачили поджигательницу

18:06 БЭБ завершило расследование по Коломойскому — подробности дела

18:01 Поворознюк попал в автоаварию, Ингулец выбыл из Кубка Украины

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

17:58 В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

17:36 Синоптики предупреждают об изнуряющей жаре — какие области будут завтра страдать при +37 °C

Text

17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

17:30 Наводила российские ракеты на Харьков — в Украине судили агентку ФСБ

18:10 В Харькове задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль из-за ревности

18:06 Устроила пожар в родном селе — на Одесчине разоблачили поджигательницу

18:06 БЭБ завершило расследование по Коломойскому — подробности дела

18:01 Поворознюк попал в автоаварию, Ингулец выбыл из Кубка Украины

17:58 В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

17:36 Синоптики предупреждают об изнуряющей жаре — какие области будут завтра страдать при +37 °C

17:30 Наводила российские ракеты на Харьков — в Украине судили агентку ФСБ

17:28 Партизаны АТЕШ заметили в Крыму российского комбрига из Курской области

17:14 В Минздраве предупредили об увеличении количества больных COVID-19 — статистика августа

17:11 В Запорожье значительно возросло количество раненых детей после удара России по кафе

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

Text

13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:55 Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно