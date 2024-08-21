Жительница Одесчины совершила поджог в родном селе: детали

Последствия возгорания. Фото: ГСЧС Одесчины

В Подольском районе Одесской области местная жительница решила сжечь остатки сухой травы. Это привело к масштабному пожару на площади 700 квадратных метров.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Поджигательницу разоблачили

Женщина решила избавиться от сухой травы за пределами села Ананьев. Из-за жары и ветра огонь распространился на прилегающие территории и участок площадью 700 квадратных метров начала палаты. Спасателям удалось оперативно потушить пожар.

"Уважаемые украинцы! Еще раз обращаемся к вам с просьбой: Не уничтожайте родную землю!" — призывают в ГСЧС.

Выгорела трава в Одесской области. Фото: ГСЧС

Местная женщина совершила поджог в Одесской области. Фото: ГСЧС

Ответственность за поджог

Палийка теперь должна заплатить штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Сумма составляет всего 3060 гривен.