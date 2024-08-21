АТЕШ зафиксировали комбрига 810 ОБрМП в Крыму: детали

Российский комбриг Власов прибыл в Севастополь. Фото: росСМИ

В Севастополе партизаны зафиксировали прибытие командира 810 отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) из Курской области. Известно, что россиянин прибыл в Крым для обсуждения проблем армии оккупанта.

Об этом в среду, 21 августа, сообщила пресс-служба АТЕШ.

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По информации партизан, генерал-майор Олег Власов прибыл из Курской области на территорию временно оккупированного Крыма для проведения проверок. Россиянина возмущает количество российских пленных и случаи саботажей среди армии РФ.

"Также собирается обсуждать проблемы на Курском направлении для доклада высшему начальству. Операциями 810 ОБрМП на Курском направлении временно командует начальник штаба бригады", — говорится в сообщении АТЕШ.

Партизаны зафиксировали на камеру прибытие вертолета с генерал-майором Власовым в Гагаринский район Севастополя. Отметим, что там находится одна из баз охраны Крыма.