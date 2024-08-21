АТЕШ зафіксували комбрига 810 ОБрМП у Криму: деталі

Російський комбриг Власов прибув до Севастополя. Фото: росЗМІ

В Севастополі партизани зафіксували прибуття командира 810 окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) з Курської області. Відомо, що росіянин прибув до Криму для обговорення проблем армії окупанта.

Про це у середу, 21 серпня, повідомила пресслужба АТЕШ.

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За інформацією партизанів, генерал-майор Олег Власов прибув з Курської області на територію тимчасово окупованого Криму задля проведення перевірок. Росіянина обурює кількість російських полонених та випадки саботажів серед армії РФ.

"Також збирається обговорювати проблеми на Курському напрямку для доповіді вищому начальству. Операціями 810 ОБрМП на Курському напрямку тимчасово командує начальник штабу бригади", — йдеться у повідомленні АТЕШ.

Партизани зафіксували на камеру прибуття гвинтокрила з генерал-майором Власовим у Гагарінський район Севастополя. Зазначимо, що там розташована одна з баз охорони Криму.