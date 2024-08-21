Хотів перетнути Дунай: на Одещині прикордонники виявили втікача

На Одещині викрили втікача. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали 24-річного жителя Одещини, який спробував незаконно перетнути Дунай й потрапити до Румунії. Виявилось, що сусідня країна не була його кінцевою зупинкою, однак закордоння втікачу тепер точно не світить.

Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

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Деталі схеми

Житель Ізмаїлу вирішив дістатися Румунії через річку Дунай на акваскутері. До своєї незвичайної подорожі молодик підготувався ретельно: через інтернет-магазини він придбав транспорт, ласти, гідрокостюм та рятувальний жилет. Усе спорядження ухилянту обійшлось близько 40 тисяч гривень. Зверху на гідрокостюм чоловік одягнув сорочку, шорти та сандалі, мабуть, розраховуючи виглядати пристойно після перетину кордону.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Однак спроба дістатися румунського села Плауру, що розташоване напроти Ізмаїла, закінчилася невдачею. Пильні прикордонники помітили плавця та на катері наздогнали його посеред Дунаю. Затриманий пояснив, що мав намір потрапити до Румунії, а потім до Німеччини для працевлаштування.

Місцезнаходження села Плауру, куди прямував ухилянт. Фото: скрншот

Що загрожує

За спробу незаконного перетинання державного кордону України на втікача склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП. Йому загрожує адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.