Новий начальник Служби по справах дітей в Одесі: кого призначили

Засідання сесії міської ради Одеси. Ілюстратифне фото: Одеська міська рада

Начальником Служби у справах дітей Одеської міської ради офіційно стала Тетяна Проданчук. Вона замінила на цій посаді Юлію Нікандрову, яка пішла за власним бажанням.

Про це Новини.LIVE дізнались із розпорядження мера Одеси Геннадія Труханова.

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Призначення Проданчук

Тетяна Проданчук була призначена на нову посаду на підставі власної заяви. До того, як очолити Службу у справах дітей ОМР вона обіймала посаду першого заступника голови Київської районної адміністрації Одеської міськради.

"Врахувати, що Проданчук Т.О. має 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування, та встановити їй надбавку у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років", — йдеться у розпорядженні міського голови.