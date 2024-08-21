Новый начальник Службы по делам детей в Одессе: кого назначили

Заседание сессии городского совета Одессы. Иллюстратифное фото: Одесский городской совет

Начальником службы по делам детей Одесского городского совета официально стала Татьяна Проданчук. Она заменила на этом посту Юлию Никандрову, ушедшую по собственному желанию.

Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Назначение Проданчук

Татьяна Проданчук была назначена на новую должность на основании собственного заявления. До того, как возглавить Службу по делам детей ОМР, она занимала должность первого заместителя председателя Киевской районной администрации Одесского горсовета.

"Учесть, что у Проданчука Т.А. 9 ранг должностного лица местного самоуправления, и установить ему надбавку в размере 50 процентов должностного оклада с учетом надбавки за ранг и надбавки за выслугу лет" , — говорится в распоряжении городского головы.