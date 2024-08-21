Хотел пересечь Дунай: в Одесской области пограничники обнаружили беглеца

В Одесской области разоблачили беглеца. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали 24-летнего жителя Одесчины, который попытался незаконно пересечь Дунай и попасть в Румынию. Оказалось, что соседняя страна не была его конечной остановкой, однако заграница беглецу теперь точно не светит.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

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Житель Измаила решил добраться до Румынии через реку Дунай на акваскутере. К своему необычному путешествию молодой человек подготовился тщательно: через интернет-магазины он приобрел транспорт, ласты, гидрокостюм и спасательный жилет. Все снаряжение уклонисту обошлось около 40 тысяч гривен. Сверху на гидрокостюм мужчина надел рубашку, шорты и сандалии, видимо, рассчитывая выглядеть прилично после пересечения границы.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Однако попытка добраться до румынского села Плауру, расположенного напротив Измаила, закончилась неудачей. Бдительные пограничники заметили пловца и на катере догнали его посреди Дуная. Задержанный объяснил, что намеревался попасть в Румынию, а затем в Германию для трудоустройства.

Местонахождение села Плаура, куда направлялся уклонист. Фото: скрншот

Что угрожает

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на беглеца составили протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП. Ему грозит административный арест сроком до пятнадцати суток.