Жителька Одещини вчинила підпал в рідному селі: деталі

Скоїла пожежу у рідному селі — на Одещині викрили палійку
В Подільському районі Одеської області місцева мешканка вирішила спалити залишки сухої трави. Це спричинило масштабну пожежу на площі 700 квадратних метрів.
Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.
Палійку викрили
Жінка вирішила позбавитися сухої трави за межами села Ананьїв. Через спеку та вітер вогонь поширився на прилеглі території та ділянка, площею 700 метрів квадратних почала палати. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежу.
"Шановні українці! Вкотре звертаємося до вас з проханням: Не знищуйте рідну землю!" — закликають у ДСНС.
Відповідальність за підпал
Палійка тепер мусить сплатити штраф за порушення правил пожежної безпеки. Сума становить всього 3 060 гривень.
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