Жителька Одещини вчинила підпал в рідному селі: деталі

Наслідки загоряння. Фото: ДСНС Одещини

В Подільському районі Одеської області місцева мешканка вирішила спалити залишки сухої трави. Це спричинило масштабну пожежу на площі 700 квадратних метрів.

Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Палійку викрили

Жінка вирішила позбавитися сухої трави за межами села Ананьїв. Через спеку та вітер вогонь поширився на прилеглі території та ділянка, площею 700 метрів квадратних почала палати. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежу.

"Шановні українці! Вкотре звертаємося до вас з проханням: Не знищуйте рідну землю!" — закликають у ДСНС.

Вигоріла трава на Одещині. Фото: ДСНС

Місцева жінка скоїла підпал на Одещині. Фото: ДСНС

Відповідальність за підпал

Палійка тепер мусить сплатити штраф за порушення правил пожежної безпеки. Сума становить всього 3 060 гривень.